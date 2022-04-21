股價大跌35% 小摩將Netflix目標價砍半至300美元

由於上季財報比市場預期慘，引發美國串流影音巨擘 Netflix(NFLX-US) 週三 (20 日) 股價大跌逾 35%。市場對 Netflix 看法轉為悲觀，小摩週三將 Netflix 目標價砍半至 300 美元。

小摩分析師 Doug Anmuth 將 Netflix 的評級從「增持」下調至「中立」，並將目標價由原先的 605 美元減半至 300 美元，遠低於華爾街 400 美元的目標價中位數。同時，小摩也將今年全年淨用戶增加數預估下調一半至 800 萬。

Anmuth 在研究報告中表示，Netflix 在今年第一季遭逢巨變，且該公司基本上承認每一個看空該股的論點。

報告指出，Netflix 管理層已坦承，面臨諸多不利因素，包括「寄生帳號」、串流媒體市場競爭加劇以及疫情推升的居家影視娛樂需求放緩。

Netflix 估計，全球有多達 1 億用戶是共用非同住親友的「寄生帳號」。另外，Netflix 正面臨 Hulu、Disney+、HBO Max、Amazon Prime 等平台服務的市場競爭。

Anmuth 表示：「Netflix 近期能見度有限，除了更新、更低的股價之外，未來幾個月恐怕沒什麼可讓人興奮的事了。」

Wedbush 分析師 Michael Pachter 曾表示，錢包佔有率 (share of wallet) 使得留住客戶變得更加困難，一次釋出所有劇集使客戶更容易流失，而原創內容的市場競爭使新內容的成本上升。」

Netflix 週二發布的財報顯示，第一季全球總用戶數流失 20 萬戶，降至 2.216 億戶，是自 2011 年 10 月以來首度下降，遠低於該公司預估的增加 250 萬用戶。該公司並預估第二季用戶將再減少 200 萬戶。

Netflix 週三 (20 日) 股價慘跌 35.12% 至每股 226.19 美元，市值蒸發逾 500 億美元，今年迄今跌幅超過 62%，為 2022 年迄今標普指數表現最差的成分股。