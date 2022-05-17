龍頭RS擴產計劃延伸至2024年 台再生晶圓三雄訂單看增

全球再生晶圓大廠 RS Technologies 公布最新財報，預期未來三年將斥資 87 億日圓 (約新台幣 20 億元)，同步在台、日、中三地擴產，計畫一路延伸至 2024 年，象徵未來數年再生晶圓需求急遽攀升，台再生晶圓三雄包括中砂 (1560-TW)、辛耘 (3583-TW)、昇陽半 (8028-TW) 訂單動能也強勁，營運可望再衝高。

RS 特別看好台灣發展，預計至 2024 年將斥 30 億日圓，將台灣產能拉升至 26 萬片，等同三年間產能增加 8 萬片，成長幅度高達 4 成，為擴產三大地區中成長最快。

台廠因應快速成長需求，也積極增產，昇陽半為台廠中產能最大的業者，去年底 12 吋產能已達 36 萬片，現正持續滿載生產，近期更購入台中港科技園區的廠房，將擴增再生晶圓產能，進一步滿足客戶訂單。

中砂去年也同步擴增再生晶圓產能約 3 萬片，整體產能約當 30 萬片，現今隨著產能利用率滿載、持續供不應求，以及運費維持高檔，第二季也再對客戶進行漲價。

辛耘繼去年新產能投產後，今年也再預計新增 2 萬片產能，總產能達 16 萬片，同時現今製程能力已達 16 奈米，看好今年除提升 16 奈米量產效率外，也將朝更先進製程邁進。

由於再生晶圓與晶圓產能呈現正相關，可用於監控製程、檢測與實驗等，隨著各家晶圓廠稼動率持續滿載，加上新產能不斷開出，相關過程皆需要來回測試，帶動再生晶圓需求大增，不僅扭轉過去數年價格止跌不漲的現象，部分業者甚至調漲因應。