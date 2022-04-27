五因素引爆科技股崩跌 Netflix、Meta等21檔股票已從高點腰斬

美股湧現賣壓，科技股從高點累計下跌 20%，而 Netflix、臉書母公司 Meta 等多檔個股股價甚至只剩高點的一半甚至更少，背後與五個因素有關。

MarketWatch 彙整標普 500 和那斯達克 100 指數，從 519 檔股票和美國存託憑證 (ADR) 中找出跌最慘的個股，其中 21 檔已自 52 周盤中高點崩跌至少 50%，跌幅前五大者依序為拚多多 ADR(PDD-US)，跌 75.9%；Zoom(ZM-US)，跌 75.8%；DocuSign(DOCU-US)，跌 73.2%；Paypal(PYPL-US)，跌 73%；Netflix(NFLX-US)，跌 71.7%。科技五巨頭之一的 Meta(FB-US) 以 52.9% 跌幅排第 17 位。

圖表取自 MarketWatch

股市今年來的波動走勢和眾多因素相關，但最主要的還是聯準會 (Fed) 即將大幅緊縮，對利率變動格外敏感的科技股首當其衝，那斯達克 100 指數已自 1 月高點暴跌 20%，墜入熊市。

面對科技股賣壓，分析師有以下五大看法：

1. 財報決定成敗

Netflix 上周公布訂閱用戶意外流失、導致股價暴跌，就是最好一例。EP Wealth Advisors 投資組合策略執行董事 Adam Phillips 說，隨著利率走高，一些科技公司可能面臨更多痛苦，就像 Netflix 一樣，對一些市場信心正在減弱的成長股來說，這個財報季將是決定成敗的時刻。

2. 中國供應鏈問題

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 正在關注中國的防疫封控，這可能加劇科技公司的供應鏈問題，並削弱消費者需求。

他說：「上海和中國其他城市的停工，導致很多零件無法運送出去並滿足訂單。此外，人們無法離家，代表很多人無法購買物品。」

3. 其他供應鏈問題導致高通膨持續更久

俄烏戰爭可能拖延下去，是另一個供應鏈問題。Miller Tabak + 首席市場策略師 Matt Maley 表示，一些原物料和糧食的短缺「將持續更長一段時間」，代表抑制通膨變得更加困難。而高通膨拖愈久，利率就會升得更高，對大型科技公司的獲利更不利。

4.Fed 政策前景的不確定性

嘉信理財 (Charles Schwab) 首席投資策略師 Liz Ann Sonders 認為，目前難以預測 Fed 到今年年底會把利率升得多高，雖然市場預測 5 月和 6 月會各升 2 碼 (50 個基點)，但今年夏天以後的政策前景並不明朗。

Fed 預告將大幅升息，對利率變動格外敏感的科技股首當其衝。(圖: AFP)

她說：「Fed 通常會預先說明政策路線，無論是升息還是縮表。但這次他們並未這麼做，僅強烈暗示可能有好幾次會議都將升息 2 碼。」

5. 央行收緊力道過猛?

Moneta 投資長 Aoifinn Devitt 則提到，央行緊縮過猛是市場此刻面臨的最大風險，甚過俄烏戰爭和中國確診人數增加。她說：「Fed 用力過猛是一大威脅。我們面臨貨幣環境長期寬鬆、而通膨正在上升。如果 Fed 嚇壞市場，導致股市回檔，就會帶來風險。」