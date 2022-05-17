紐約Fed總裁：出售MBS可能是未來的選項

紐約 Fed 銀行總裁威廉斯（John Williams）周一（16 日）表示，出售抵押擔保證券（MBS）可能是聯準會（Fed）未來調整資產負債表目標的一個選擇，並稱目前債市的波動不構成問題，重申 Fed 需要大力收緊貨幣政策以遏止通膨的觀點。

威廉斯出席美國抵押貸款銀行協會（MBA）期間表示，Fed 本月公布將從 6 月開始縮減 9 兆美元資產負債表計畫的第一階段並未將出售 MBS 列入考慮，不過他稱：「一旦縮表計畫順利進行...... 這是聯邦公開市場委員會（FOMC）可以考慮的選項。」

威廉斯稱這是一個相當大的數字，官員的預測是不會每個月縮減 350 億美元 MBS，特別是房貸利率躍升已大大減緩再融資活動。

根據 MBA 數據，自今年初以來，美國 30 年期固定利率抵押貸款平均利率已經上升 2.2 個百分點，最近一周的 5.53% 是 2009 年以來新高。追蹤再融資活動的一周 MBA 指數已跌至 2018 年以來最低水準。

威廉斯也表示，考慮到前景的不確定性與 Fed 政策轉變，近幾周美國政府債券的波動「或多或少符合」市場預期，近期一些波動反映債市正在消化一些訊息，尚未看到債市出現失靈的跡象。

此外，威廉斯重申央行正在採取積極措施降低通膨，預料明年通膨將大幅放緩。他稱對 Fed 來說的首要任務是降低通膨，讓利率在今年迅速正常化，就升息兩碼（50 個基點）而言，對下次的會議是有意義的，也認為經濟失衡與過熱部分能透過利率調整改善。

威廉斯解釋說，雖然美國需求的基本面強勁且尚未出現滿足狀況，但貨幣政策方向將有助緩和並往平衡方向發展，而抵押貸款市場方面沒有過大風險。

Fed 本月初加快 3 月開始的升息步伐，將聯邦基金基金利率上調至 0.75%-1% 區間，並暗示接下來的會議上將會出現類似幅度的利率調整，同時宣布在 6 月開始縮表。