本週操盤筆記：美國零售商財報、Fed官員談話、歐元區首季GDP與4月通膨數據

本週操盤筆記：美國零售業者、中概股公布財報、Fed 官員陸續發表談話、歐元區第一季 GDP 與 4 月通膨數據、美國 4 月零售銷售數據。



本週操盤筆記 (0516-0520)

1. 美國零售商、中概股公布財報

美國零售業者沃爾瑪 (WMT-US)、家得寶 (HD-US)、勞氏 (LOW-US)、目標百貨 (TGT-US) 等公司即將在週二（17 日）每股開盤前公布財報。

FactSet 分析師預估，沃爾瑪上季營收約 1,388.4 億美元、每股獲利為 1.48 美元；家德寶上季營收約 367 億美元、每股獲利為 3.69 美元；勞氏上季營收為 237.7 億美元、每股獲利為 3.22 美元；目標百貨上季營收為 244.6 億美元、每股獲利為 3.07 美元。

此外，網路設備大廠思科 (CSCO-US) 也將在週三（18 日）每股盤後公布財報，FactSet 分析師預估該公司上季營收為 133.4 億美元、每股獲利 0.86 美元。半導體設備龍頭應用材料 (AMAT-US) 將於週四（19 日）盤後公布財報。

與此同時，部份中概股也將在本周公布財報，包括騰訊 (0700-HK)、蔚來汽車 (NIO-US)、百度 (BIDU-US)、愛奇藝 (IQ-US)、京東 (JD-US)，以及中國手機製造商小米集團 (1810-HK)。

2. 聯準會（Fed）官員發表談話

Fed 主席鮑爾將於週三發表談話，先前他出席參院任命表決與媒體專訪時首度鬆口，坦言高通膨與海外經濟疲軟恐妨害 Fed 達成軟著陸的目標，他同時暗示，為了壓低通膨，未來不排除一口氣升息 3 碼（75 個基點）。

Fed 最鷹派官員布拉德（James Bullard）也將發表談話，他曾拋出今年可能出現一口氣升 3 碼的想法，並在日前稱，當前的貨幣政策並未落後通膨形勢，前瞻指引已經發揮顯著的效果。經濟數據顯示，通膨在今年大半時間可能都將居高不下，且第一季經濟萎縮。

此外，克里夫蘭 Fed 總裁梅斯特 (Loretta Mester)、紐約 Fed 總裁威廉斯 (John Williams) 以及費城 Fed 總裁哈克（Patrick Harker）發表談話都將本週陸續發表談話。

上週美國公布的 4 月通膨數據仍然升溫中，雖有略見觸頂跡象，但仍近數十年高點，此次官員談話可窺見 Fed 未來收緊貨幣政策動向。

3. 歐元區第一季 GDP 與 4 月通膨數據

歐元區將在本週公布第一季國內生產毛額（GDP）數據，市場估 Q1 季調後 GDP 季增率初值為 0.2%，前值為 0.2%，預料 Q1 季調後 GDP 年增率初值為 5%，前值為 5%。

歐元區還將公布未季調 4 月核心消費者物價指數（CPI）終值，市場估 3.9%，前值為 3.9%；預料未季調 4 月 CPI 年增率終值為 7.5%，前值為 7.5%。

此外，歐洲央行總裁拉德（Christine Lagarde）本週三將發表談話，她上週表示，歐洲央行（ECB）可能在今年第三季初結束購債計畫，緊接著在「數週」後啟動十餘年來首次升息。這番話呼應多位決策官員最近的說法，亦即最快 7 月就會提高利率。