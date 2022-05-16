〈美股早盤〉中國4月經濟數據低迷影響 美股主要指數開低走低

市場受中國發布上月悲觀經濟數據、全球經濟放緩與聯準會（Fed）進一步收緊貨幣政策影響，美股主要指數周一（16 日）開低走低。

截稿前，道瓊工業指數下跌逾 200 點或近 0.7%，那斯達克綜合指數跌逾 1%，標普 500 指數跌近 0.9%，費城半導體指數跌近 2%。

在物價壓力與利率上升的情況下，經濟成長衰退風險仍是市場主要的擔憂。紐約 Fed 周一發布的統計，5 月紐約製造業指數意外萎縮至負 11.6%，遠低預期的成長 17%，也不及先前的 24.6%，反映訂單和出貨量大幅下降。

亞洲市場方面，中國 4 月消費品零售總額年減 11.1%，劣於市場預期下降 6.1%；4 月份工業增加值年增率負成長 2.9%，遠低於預期的成長 0.4%，也不及前值成長 5%。資料公布後，A 股主要股指集體收跌，上證綜指跌 0.34%，深證成指跌 0.60%，富時中國 A50 指數跌逾 1%。

不過摩根大通分析師 Alex Yao 全面上調中概股評級。他表示，中國網路產業正在擺脫各種不確定性並逐漸走升的局面，將受到短期及長期基本面因素的驅動，因此股價可能會出乎預料的上漲。

Alex Yao 將騰訊 (0700-HK)(TCEHY-US)、阿里巴巴 (9988-HK)(BABA-US)、美團 (3690-HK)(MPNGY-US)、網易 (9999-HK)(NTES-US) 上調至「優於大盤」（Overweight）；將京東 (9618-HK)(JD-US)、百度 (9888-HK)(BIDU-US) 上調至「中性」（Neutral）。

能源方面，受到中國經濟數據疲軟波及，引發市場對全球經濟衰退擔憂，國際油價周一走跌，不過隨歐盟將禁止俄國原油進口，油價仍有支撐空間。

截稿前，6 月到期的西德州原油期貨下跌 0.6%，至每桶 109.78 美元，7 月到期的布蘭特原油期貨下跌 0.74%，至每桶 110.71 美元。

其他商品方面，由於印度上周末頒布小麥出口禁令，近一步推升投資人對全球糧食危機擔憂，小麥期貨價格周一飆升至兩個多月以來高點。

歐洲方面，歐盟執委警告，歐元區疫情以來的復甦幾乎停滯，而如果俄國天然氣供應嚴重中斷，天然氣價格將飆升的更快。

截至台北時間周四（16 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片：鉅亨網）

焦點個股：

Rivian(RIVN-US) 早盤下跌 1.8%，至每股 26.22 美元

電動製造商 Rivian 上周遭其大股東福特 (F-US) 出售 800 萬股後，福特上周五（13 日）晚間透過美國證券交易委員（SEC）公布的文件顯示，再度出售 700 萬股股票，每股價格為 26.88 美元，這兩次股票出售讓福特剩下 8,690 萬股持股，比例為 9.7%，Rivian 股價承壓。

推特 (TWTR-US) 早盤下跌 3.99%，至每股 39.09 美元

馬斯克收購推特案再添變數，他日前推文表示，推特法律團隊指控他違反保密協議，因為他揭露平台針對機器人帳號的實際樣本數字。這將影響馬斯克收購推特進度，也引起外界猜測這筆交易是否能順利完成。推特美股開盤前股價跳水 5%。

Carvana(CVNA-US) 早盤上漲 10.81%，至每股 42.45 美元

二手車零售商 Carvana 日前宣布將裁員 12%，相當於 2,500 人，並在提交給 SEC 的文件中詳細說明其削減成本計畫，且預測 2023 年將獲得可觀的核心獲利。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月紐約 Fed 製造業指數報 - 11.6%，預期 17%，前值 24.6%

華爾街分析：

高盛前執行長 Lloyd Blankfein 日前表示，隨美聯準會 (Fed) 持續升息以應對不斷上升的通膨，美國經濟正面臨很高的衰退風險。高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 曾表示，未來 1 年美國經濟陷入衰退的機率為 15%，未來 2 年陷入衰退的機率為 35%。

瑞銀全球資產管理投資長 Mark Haefele 表示，市場上很多投機泡沫已經消除，故建議投資人切勿倉促退場，預估未來 12 個月內將避免經濟衰退，但投資人應持續為高波動性的市場做好準備。

能源公司 RystadEnergy 分析師 Louise Dickson 表示，在大範圍經濟成長放緩和潛在經濟衰退影響石油需求的情況下，全球處於觀望模式。在油價繼續處於每桶 100 美元上方的情況下，疫情下的封鎖措施、多國新冠感染人數成長和央行為應對通膨而採取的財政措施讓市場更容易受到驚嚇。