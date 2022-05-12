〈能源盤後〉中國新冠病例下降 提振需求 美通膨支撐Fed積極收緊 原油大漲

原油期貨價格周三 (11 日) 大漲 6%，為 3 日來首次上漲，扭轉了前一交易日的拋售，係因跡象顯示 4 月美國通膨較前值下降，表明 Fed 短期內可能不會過度升息而發生經濟衰退。另外，跡象顯示中國新冠病例緩解，減輕市場對全球成長引擎的擔憂。

即使數據顯示，美國原油上周庫存比預期高出近 6 倍，達到 4 周來最高水準，也未能阻擋石油多頭強勢重返市場，市場反而聚焦上周汽油和蒸餾油庫存的大幅下降。

能源商品價格

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 5.95 美元或 6%，收每桶 105.71 美元。

WTI 原油本周稍早已下跌近 9%，觸及 98.65 美元的兩週低點，因市場擔心 Fed 積極升息打壓通膨的做法，可能使經濟陷入衰退。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 5.05 美元或 4.9%，收每桶 107.51 美元。

Brent 原油也同樣本周在今日前已下跌 9%，並觸及 2 周低點 101.31 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格上漲 3.5% ，收每百萬 Btu 7.64 美元。

6 月交割的汽油期貨價格大漲 4.1%，收近每加侖 3.6855 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.5%，收每加侖 3.9512 美元。

市場推動力

新聞報導稱，中國周一新增確診人數降至 3 月中旬以來最低。由於中國針對新冠疫情採取「清零」政策，引發市場對其成長放緩的擔憂，有鑑於中國為全球原油最大進口國，這成了大宗商品背景持續的需求擔憂。

摩根士丹利分析師預測，由於原油基本面依舊強勁，2022 年底前 Brent 原油將達每桶 130 美元價位，而 WTI 原油達到每桶 120 美元。

美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 公布後，石油持續走高。美國 4 月 CPI 自 3 月觸及的 40 年高點 8.5% 下降至 8.3%，核心 CPI 也有趨緩跡象，但仍高於預期的 8.1% 升幅且盤旋在 40 年高點附近，表明 Fed 會持續積極升息或收緊政策以打壓通膨。

能源資訊署 (EIA) 周三公布供應報告後，原油維持漲勢。EIA 報告顯示，上周美國原油庫存意外增加 850 萬桶。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預測減少 180 萬桶。

EIA 報告也顯示，汽油庫存大減 360 萬桶、蒸餾油庫存下降 90 萬桶。根據調查，分析師平均預期汽油庫存下降 190 萬桶、蒸餾油庫存下降 160 萬桶。

美國石油協會 (API) 周二稍晚公布，上周原油庫存增加 162 萬桶、汽油庫存增加 82 萬桶、蒸餾油庫存增加 66 萬桶。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示，原油庫存的增加是由戰略石油儲備 (SPR) 釋放到商業庫存所推動。

EIA 報告顯示，上周 SPR 庫存自前一周 5.5 億桶的 20 年最低水準再往下探至 5.43 億桶。

「上周釋放 700 萬桶 SPR 是原油庫存增加背後的大推力，但市場也將須習慣這樣的大規模移轉。同時，上周原油出口量也下降，這也是庫存增加的因素之一，雖然煉油廠運行率上升且進口量小幅下降，但也未能壓制原油庫存的增加。」Smith 說。

過去 2 個月，美政府平均每周釋放 SPR 300 萬桶，以對應國內煉油商對原油的需求。據估計，由於對俄的制裁與後疫情帶動的復甦，全球石油供應每日仍短缺 5 至 700 萬桶。

汽油和蒸餾油的庫存下降有助於抵抗原油庫存意外的增加。紐約能源對沖基金 Again Capital 的合夥人 John Kilduff 表示：「隨著市場雙向拉動，原油的波動令人震驚；一方面是對美國經濟衰退的擔憂，另一方面是對夏季燃料隱含需求旺盛的興奮。」

與此同時，一些分析師指出，烏克蘭一條俄羅斯供應流向歐洲家庭的天然氣管道遭切斷，令人擔心這恐提升全面能源價格。

儘管烏克蘭的管道運營商表示將使用另一個樞紐，不會影響流量，但據外電報導，俄羅斯國營石油集團 Gazprom 表示，通過烏克蘭輸送的天然氣供應量較前一日下降 25%。