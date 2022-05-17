〈美股盤後〉推特暴跌逾8% 那指費半收低逾1.2%

華爾街週一 (16 日) 對經濟放緩的擔憂升溫，美元走低，金價回升，比特幣回落至 3 萬美元以下，國際油價攻高，蘋果、微軟和特斯拉等大型股疲軟，Datadog、Cloudflare 和 Atlassian 等雲端概念股暴跌。能源股撐腰之下，四大指數僅道瓊勉強收紅，標普收黑 0.39%，那指和費半挫逾 1.2%。

數據方面，美國 5 月份紐約州製造業指數報負 11.6，遠遜預期的 15.0，華爾街擔憂經濟活動放緩，可能加劇聯準會政策路徑複雜化。

曾領導聯準會 (Fed) 度過 2008 年金融危機的聯準會前主席柏南克 (Ben Bernanke) 週一表示，聯準會對通膨反應遲緩「是個錯誤」，高通膨問題已發展成為自 1980 年代初以來最嚴重的事件。

聯準會第三把交椅、紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 指出，聯準會正在積極採取行動以降低過熱的通膨，預計明年通膨將大幅放緩，但預估緊縮政策將導致市場波動性變大，並促使債市流動性惡化。

全球經濟不慎樂觀，中國疫情封控衝擊經濟，中國 4 月份零售年減 11.1%，跌至近 2 年低點，同時，中國汽車市場 4 月份銷量只剩 118 萬輛，年減及月減皆達 47%，上海更因封城新車銷量直接歸零。

俄烏戰火不停，為歐洲經濟復甦帶來壓力，歐盟執委會週一將歐元區 2022 年全年經濟成長率從 2 月預估的 4.0% 大幅下修至 2.7%。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.21 億例，死亡數突破 626 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 116 億劑疫苗。紐約市因疫情惡化正考慮恢復公共場所強制配戴口罩。

週一 (16 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 7 大板塊收黑，非必需消費品、資訊科技和房地產領跌，能源、醫療保健和必需消費品板塊板塊表現最佳。(圖片：finviz)



焦點個股

科技五大天王漲跌不一。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.07%；Meta (原臉書) (FB-US) 漲 0.71%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.48%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.99%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.15%。

道瓊成分股逾半收高。雪佛龍 (CVX-US) 上漲 3.06%；Merck (MRK-US) 上漲 2.11%；威訊通訊 (VZ-US) 上漲 1.78%；波音 (BA-US) 下跌 2.48%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 2%。

費半成分股全部淪陷。 AMD (AMD-US) 跌 0.93%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.50%；高通 (QCOM-US) 跌 0.76%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.19%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.23%；美光 (MU-US) 下跌 2.02%；德儀 (TXN-US) 跌 0.73%。

台股 ADR 委靡不振。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.60%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.81%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.96%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.19%。

企業新聞

推特 (TWTR-US) 週一暴跌 8.10% 至每股 37.39 美元。全球首富馬斯克 13 日以假帳號比例不到 5% 為由暫停收購推特，他在週一表示，以更低的價格收購推特並非不可能。推特法律團隊則指控馬斯克「違反保密條例」揭露假帳號的確切抽樣樣本數量。

馬斯克不排除以更低的價格收購推特 (圖片：AFP)

特斯拉 (TSLA-US) 下滑 5.88% 至每股 724.37 美元。外媒引述特斯拉一份內部備忘錄指出，上海超級工廠全面恢復至封控前水準 (每天生產 2,600 輛電動車) 將推遲一週至 5 月 23 日。

捷藍航空 (JetBlue) (JBLU-US) 大跌 6.06% 至每股 9.45 美元。週一對廉航 Spirit Airlines 發起全現金敵意收購，先前 Spirit Airlines 曾拒絕捷藍航空每股 33 美元的收購邀約。

美國連鎖速食業巨擘麥當勞 (McDonald"s) (MCD-US) 跌 0.41% 至每股 244.04 美元。麥當勞稱，鑑於烏克蘭戰爭造成的人道主義危機，以及戰爭所造成的經營環境的不可預測，正式宣布退出俄國市場，結束 30 多年營運。

摩根大通分析師姚橙 (Alex Yao) 領導的團隊一改先前中概股「不適投資」立場，開始全面看多中概股。姚橙於報告指出，中國網際網路產業正在擺脫各種不確定性上升的局面，受到短期及長期基本面因素的驅動，股價將會有超乎預期的表現。不過，中概股週一仍隨大盤走低，騰訊 ADR (TCEHY-US) 下跌 1.74%，阿里巴巴 ADR (BABA-US) 下跌 1.64%。

經濟數據

美國 5 月紐約 Fed 製造業指數報 - 11.6，預期 17，前值 24.6

華爾街分析

高盛 (GS-US) 調降今年美國經濟成長預測值，預計今年美國國內生產總值 (GDP) 將成長 2.4%，2023 年將成長 1.6%，低於之前預測的 2.6% 和 2.2%。

高盛資深董事長 Lloyd Blankfein 提到，聯準會有非常強大的工具來影響經濟，但很難看到這些工具足夠迅速發揮作用，從而改變經濟狀況，呼籲投資人為衰退做好準備。

CIBC Private Wealth Management 投資長 David Donabedian 稱，由於預期美國將陷入衰退，投資人紛紛撤出市場。坦率地說，很難提出強有力的論據來反對衰退的想法。

Principal Global Investors 策略師 Seema Shah 表示，隨著美國聯準會緊縮貨幣政策引發的經濟增長擔憂逐漸擴大，市場買氣已明顯轉向負面。

Shah 建議持有獲利成長穩定且利潤率高的股票，而基礎設施投資等實物資產提供多元化的機會，並可能提供有吸引力的實際利率和可預測的現金流，同時可以作為一種自然的通膨對沖手段。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主