美國經濟挺得過 舊金山Fed總裁：下兩次會議都該升息50個基點

舊金山聯準銀行總裁 Mary Daly 表示，她支持聯準會 (Fed) 接下來 2 次會議上都將支持升息 0.5 個百分點 (50 個基點，即 2 碼)，希望看到金融狀況進一步收緊。

Daly 周四 (12 日) 受訪時表示：「對我來說，升息 50 個基點蠻有道理，目前我認為，接下來兩次會議沒有道理停止這麼做。」

她補充說，升息 75 個基點「不是首要考慮因素」。Daly 並非今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票委員。

為了抑制近 40 年高點的消費物價通膨，Fed 本月稍早將聯邦基金利率目標區間提高 50 個基點，達到 0.75% 至 1% 之間，為 2000 年以來首次大幅度升息。

Daly 說：「隨著我們邁進升息，移除經濟中的刺激措施，我預期金融狀況將進一步收緊。我認為，我們已經在這方面有很好的開端，但我希望看到金融狀況持續收緊，這與恢復供需平衡是一致的。」

30 年期固定抵押貸款利率周四升至 5.3%，為 2009 年以來的最高水準。

Daly 表示，Fed 基準利率今年年底前應上升至中性水準，也就是政策不會加速經濟也不會放緩經濟的水準，她預估即約 2.5% 左右。

一些經濟學家認為，升息軌跡如此陡峭，恐發生經濟衰退，但 Daly 認為，美國處於強勢地位，應該能夠承受。

Daly 說：「經濟有很大的動力。在一切如此良好的狀況下，調整政策利率、取消對經濟的支持，並讓我們回升至中性水準，這不會讓我擔心。這有點像，讓經濟返回可永續成長的軌道上，長期來說，這才真正令經濟受惠。」