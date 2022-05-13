鮑爾獲參院確認連任Fed主席 重申6月和7月可能升2碼

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的第 2 任期在周四 (12 日) 獲得美國參議院表決確認，接下來 4 年他將繼續帶領 Fed 對抗近 40 年最火熱的通膨。

鮑爾的任命案最終以 80 票同意、19 票反對，毫無懸念在參議院獲得兩黨通過，結束了延宕已久的人事表決。

19 票反對當中多數為共和黨人，也有少數民主黨人持反對意見，例如紐澤西州參議員梅南德茲 (Robert Menendez) 和麻薩諸塞州參議員華倫 (Elizabeth Warren) ，兩人分別對鮑爾在促進 Fed 領導層多元化，以及銀行監管方面的貢獻不太滿意。

為遏阻通膨，Fed 在 3 月利率會議上宣布升息 1 碼，5 月會議再宣布升息 2 碼。參院提名確認結束後，鮑爾重申在接下來幾次會議，Fed 可能會繼續以 2 碼的幅度升息。

除鮑爾外，Fed 準副主席布蘭納德 (Lael Brainard) 的人事提名上月底就已在參院過關，Fed 準理事庫克 (Lisa Cook) 和傑佛森 (Philip Jefferson) 的人事案也在本周接連通過，市場普遍認為 3 人的貨幣政策立場偏鴿。

目前尚未填補的還有 Fed 金融監管副主席一職，前任副主席奎爾茲 (Randal Quarles) 去年 10 月卸任後，拜登先是提名 Fed 前理事拉斯金 (Sarah Bloom Raskin)，但因反彈聲浪太大被迫放棄，之後拜登再提名前財政部官員巴爾 (Michael Barr)，預計 5 月 19 日於參院銀行委員會進行第一階段確認程序。