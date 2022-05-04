〈美股盤後〉靜候Fed升息和縮表決議 四大指數震盪收紅

聯準會週二 (3 日) 起召開為期 2 天的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，華爾街靜待聯準會做出關鍵決議並消化喜憂參半的財報，美元下跌，油價受挫，不過能源股仍強勢走升，銀行股勁揚，四大指數震盪收紅。

華爾街正在為聯準會的最新貨幣政策決定做好準備，預期聯準會自 2000 年以來首次升息 50 個基點，並公布縮減 9 兆美元資產負債表規模的計畫。

由於擔心持續通膨和升息對全球經濟增長帶來風險，市場出現震盪，美銀報告顯示，近期美股接連的暴跌加深投資人擔憂情緒，散戶的悲觀程度已創 2009 年 3 月金融危機美股觸底時期以來的新高。

烏俄戰爭方面，俄軍對烏國馬立波的亞速鋼鐵廠展開新一波攻擊，俄羅斯總統普丁簽署簽署「報復性經濟措施法令」，禁止將俄國生產或開採產品或原料提供給受俄制裁的個人或實體使用。

美中方面，美國貿易代表署 (USTR) 官員表示，美國每年對價值超過 3000 億美元中國進口商品加徵的關稅將於 7 月 6 日屆滿，美方正評估是否要延長。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.14 億例，死亡數突破 623 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 116 億劑疫苗。

週二 (3 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅必需和非必需消費品 2 大板塊收黑，能源、金融和房地產板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌不一。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.96%；Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 0.43%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.64%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.20%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.95%。

道瓊成分股以波音領漲。波音 (BA-US) 上漲 3.34%；高盛 (GS-US) 上漲 2.14%；威訊通訊 (VZ-US) 上漲 2.03%；Nike (NKE-US) 下跌 2.55%；Visa (V-US) 下跌 1.4%。

費半成分股逾半收紅。AMD (AMD-US) 上漲 1.44%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.35%；高通 (QCOM-US) 跌 0.70%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.22%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.73%；美光 (MU-US) 上漲 0.93%；德儀 (TXN-US) 跌 0.84%。

台股 ADR 僅日月光收紅 。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.14%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.22%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.74%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 2.60%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.96% 至每股 159.48 美元。蘋果將一位在福特汽車任職多年的安全與汽車工程的高層 Desi Ujkashevic 納入麾下，此舉意味著蘋果正再次加強開發電動車的力道。

威騰電子 (WDC-US) 暴漲 14.47% 至每股 61.72 美元。 避險基金 Elliott Investment Management 致函威騰電子董事會表示，願投資 10 億美元以促進威騰電子快閃記憶體業務的出售或分拆。

希爾頓全球酒店集團 (HLT-US) 下跌 4.25% 至每股 148.96 美元。由於旅遊需求反彈，希爾頓第一季財報獲利優於預期，不過，希爾頓預計 2022 年調整後每股純益在 3.77 美元至 4.02 美元之間，低於分析師預期。

Expedia (EXPE-US) 暴跌 14.02% 至每股 150.31 美元。Expedia 第一季繳出憂喜參半的財報影響投資人信心，華爾街至少有 8 家投行紛紛下調股價評等。瑞銀分析師表示，由於 Omicron 病毒以及地緣政治的不確定性影響，該公司業績低於預期。

推特 (TWTR-US) 下跌 0.55% 至每股 48.87 美元，盤後股價小幅上揚。市場傳出馬斯克表示，他計劃在收購推特並將其私有化後，最快 3 年內將推特重新上市。

馬斯克傳出可能讓推特下市後重新上市 (圖片：AFP)

阿里巴巴 ADR (BABA-US) 下跌 0.82% 至每股 100.38 美元。中國《央視》週二報導，「馬某」涉嫌危害國家安全活動被捕，外界紛紛猜測為馬雲，後來央視新聞改口為「馬某某」，促使阿里巴巴股價在香港洗三溫暖。

經濟數據

美國 3 月耐久財訂單月增率終值報 1.10%，預期 0.8%，前值 0.8%

美國 3 月 JOLTs 職位空缺數報 1,154.90 萬，預期 1,120 萬，前值 1,134.4 萬

美國 3 月工廠訂單月增率報 2.2%，預期 1.1%，前值 0.1%

華爾街分析

前國際貨幣基金 (IMF) 經濟學家 Kenneth Rogoff 表示，在世界面臨美國、歐盟和中國潛在衰退的完美風暴之際，聯準會將不得不升息 2 碼。

BNY Mellon Wealth Management 投資長 Leo Grohowski 表示，交易員將密切關注主席鮑爾的任何線索，看 6 月 FOMC 會議是否有可能升息 3 碼。

Hirtle Callaghan 投資長 Mark Hamilton 稱， 市場顯然有很大的波動，可能持續到明年的最大風險是，聯準會是否會在經濟疲軟同時緊縮貨幣政策，而這是否會導致經濟衰退？

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主