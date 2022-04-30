4月股債雙殺！多頭投降：展望未來只看到壞消息

美股週五 (29 日) 迎來 4 月的最後交易日，但以殘酷的方式收盤，分析師認為，多頭開始不安地放棄風險資產反彈，因為展望未來，只看到壞消息。

道瓊狂瀉超過 900 點，那指崩跌逾 4%，標普暴跌 3.63%，道瓊與標普創下自 1970 年以來最差的 4 月份表現，那指也創下自 2000 年以來最慘的 4 月份。10 年期美債殖利率週五升破 2.90%，並創 2009 年來最大月增幅。



60/40 股債投資組合策略通常會是可靠的選擇，但現在 4 月份股債雙殺，讓採用此策略的投資人迎來徹底的災難，做多美股慘遭滑鐵盧、做多美債也慘遭滑鐵盧。

4 月份是自 2009 年 2 月以來股債投資組合最差月份 (圖片：zerohedge)

隨著聯準會不排除 5 月會議上一次升息 2 碼，以 2000 年以來未有的幅度升息。同時，芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨投資人預測，6 月會議上升息 75 個基點的可能性高過 90%，若成真，這將是自 1994 年以來首次如此大幅度的升息。

市場預期 6 月會議上升息 75 個基點的可能性高逾 90%(圖片：CME FedWatch)

黯淡的經濟前景讓投資人將穩健財報和強勁消費數據放兩旁，對企業獲利的可持續性打下問號，而本週英特爾、亞馬遜及蘋果財測不佳更是證實這個觀點。

AlphaSimplex 首席研究策略師 Katy Kaminski 表示，多頭開始放棄支持風險資產反彈，因為聯準會的緊縮政策。這確實是一個長期與短期的問題，從長期來看，升息壓力是更大的問題，儘管目前有些財報獲利不錯，但長期問題仍未解決。

iCapital 首席投資策略師 Anastasia Amoroso 認為，有關企業獲利存在一個很大的問號，而另一股如此顯著不同的力量是聯準會，它一直是股市的巨大順風，但現在正在限制股票漲勢。

John Hancock Investments 資本市場研究負責人 Emily Roland 表示，市場正擺脫水漲船高的時期，不再有超寬鬆的聯準會政策，不再有財政刺激和投機冒險，現在開始看到科技公司的基本面實際上是什麼樣的，一些贏家和輸家之間存在巨大差異。



Research Affiliates 首席執行長 Chris Brightman 認為，鑒於聯準會才剛在 3 月啟動升息循環，未來還會出現更多壓力，經濟衰退即將來臨，流動性正在離開市場，無論現在美股主指落在哪個低點，請記住，聯準會實際上才剛開始，這對華爾街來說都是一個艱難的環境。