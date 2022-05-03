路透：馬斯克想省荷包 為推特收購案尋找合作夥伴

《路透》週一 (2 日) 引述消息人士指出，全球首富馬斯克在尋找收購推特的合作夥伴，以更省錢的方式完成總金額 440 億美元的推特收購交易。

馬斯克 4 月 25 日和推特董事會達成最終協議，以 440 億美元收購推特，馬斯克據悉已獲得 255 億美元的全額承諾債務和保證金貸款融資，並以股權融資的方式出資 210 億美元，不過馬斯克若是找到推特合作夥伴，他可能就不需要全部自掏腰包。

消息人士透露，馬斯克正在與私募股權公司、避險基金和富商進行談判，包括 Apollo Global Management、Ares Management 等私募股權公司、Fidelity 等大型機構。

(圖片：AFP)

另一個消息人士提到，馬斯克也一直在與推特一些大股東談判，討論將後者所持股份投入收購交易而非套現的可能性。

消息人士指出，新的融資可能以特別股或普通股的形式進行，可能會減少馬斯克承諾的 210 億美元現金出資，以及他以特斯拉股票擔保的保證金貸款。馬斯克目前並不打算為推特的交易承擔更多債務。

馬斯克抵押部分特斯拉股票向銀行貸款 125 億美元，消息人士稱，他可能會根據新投資人對交易融資的興趣，尋求減少保證金貸款的規模。

馬斯克上週出售價值 85 億美元的特斯拉股票，引發特斯拉大跌，投行 Wedbush Securities 董事總經理 Dan Ives 稱，馬斯克尋求潛在合作夥伴的消息有助於緩解投資人擔憂，馬斯克在推特交易融資中過於依賴特斯拉股票。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 3.70% 至每股 902.94 美元。推特 (TWTR-US) 上漲 0.24% 至每股 49.14 美元。