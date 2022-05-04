〈美股熱門股〉滴滴去年44億美元IPO案遭SEC調查

網約車巨頭「滴滴出行」在日前提交的年度文件表示，美國證券交易委員會（SEC）正在調查該公司去年 6 月在美國進行的 44 億美元首次公開發行（IPO），並稱無法預測此類調查時機、結果與後果，也未提供調查相關的細節。

滴滴發言人周二（3 日）並未立即回應置評請求，SEC 發言人則表示，機構不會對可能的調查發表評論。

截稿前，滴滴 (DIDI-US) 股價未受調查消息影響，上漲 1.01%，每股暫報 2.01 美元。

滴滴在周一提交的年度文件中表示，該公司正在配合 SEC 對其上市的調查，且嚴格遵守中國法律，並稱無法預測此類調查的時機、結果與後果。此外，滴滴也並未提供與調查相關的近一步細節。

去年中國監管部門出於對數據隱私擔憂，對滴滴 IPO 進行審查，有消息人士曾透露，中國當局曾勸滴滴暫停上市，因為滴滴的數據操作網路安全審查仍在進行，但滴滴仍不顧中國反對上市執意在美上市。

調查進行的幾天後，中國的網路監管機構以國家安全與公共利益為由，命令應用程式商店下架滴滴 App，並要該公司停止新用戶註冊。

隨後滴滴在去年 12 月宣布將從紐約證交所下市，轉往香港掛牌。滴滴的股東將於 5 月 23 日投票表決下市計畫。