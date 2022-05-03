比爾蓋茲警告：新冠疫情最糟的情況恐尚未到來 

全球新冠疫情已過 2 年多，微軟創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates) 警告，未來將出傳染力更強、更致命的變異毒株，最壞的情況可能還在後面。

各國轉向與新冠病毒共存之際，比爾蓋茲上週日接受《金融時報》專訪時表示：「世界仍有可能出現傳播力更強、致死率更高的變異株，我也不想烏鴉嘴，但疫情相關風險遠高於 5%，最壞的狀況可能還沒出現。」

儘管新冠確診死亡率下滑，全球新冠疫情主導病毒已從 Alpha、Beta、Delta 轉為 Omicron，又從 Omicron 衍生出 BA.2、BA.4、BA.5 等亞變種。白宮新冠疫情應對協調員 Ashish Jha 表示，Omicron 高感染力提醒人們，新冠病毒仍在潛伏，正如蓋茲所指出的那樣，病毒可能再次變異，從而導致更令人擔憂的毒株。

蓋茲提出人類對抗疫情的必要條件。他呼籲世衛組織及其成員國必須投入鉅額資金和籌建名為 GERM 的「全球流行病應對和動員團隊」，這個團隊重點職責是在全球傳染病的早期控制。

國際貨幣基金 (IMF) 估計新冠已導致全球損失 14 兆美元，蓋茲稱：「我們需要花費數十億來節省數兆美元。」

蓋茲在今年 4 月在 TED 演說上曾表示，世衛組織可能需要每年團隊上花費超過 10 億美元，儘管所費不貲，但對比下一場全球大流行病所付出的代價可能更加昂貴。

蓋茲認為，人類還需要研發防疫神器，好比快速的病毒檢測器、吸入式藥物等，以及提供完善的公衛系統來確保 Covid-19 成為最後一次大流行病。