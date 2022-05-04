WSJ：馬斯克計劃將推特下市後「再上市」

《華爾街日報》(WSJ) 週二引述消息人士報導，馬斯克對潛在投資人表示，他在收購推特並將其私有化後，考慮最快 3 年內將推特重新上市。

全球首富馬斯克 (Elon Musk) 4 月 25 日和推特董事達成 440 億美元收購協議，預計將在今年晚些時候完成收購後將其私有化下市，不過這筆收購案還需等推特股東與某些監管機構批准。

消息人士透露，馬斯克已告訴潛在投資人，他計劃收購推特 (TWTR-US) 後最快 3 年內將推特重新 IPO 上市。

市場分析，馬斯克此舉可能有助於讓潛在投資人相信，他會積極採取行動，改善推特業務和盈利能力。

馬斯克週一傳出正與私募股權公司、避險基金和富商進行融資談判，為收購推特尋找集資夥伴，談判對象包括 Apollo Global Management、Ares Management 等私募股權公司、Fidelity 等大型機構。

外傳新融資可能以特別股或普通股的形式進行，有望減少馬斯克承諾的 210 億美元現金出資，以及減少他以特斯拉股票作為抵押的保證金貸款。

然而，馬斯克近期稱，他並不在乎推特賺不賺錢，但在乎推特能否成為「言論自由的堡壘」，這可能讓潛在投資人卻步。