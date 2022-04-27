〈美股熱門股〉通膨等問題讓通用、福特財報蒙塵 分析師憂影響恐更甚預期

隨供應鏈中斷以及成本不斷高漲，華爾街分析師越來越擔心將會給通用與福特汽車今年營收帶來壓力，甚至比先前預期的影響還嚴重，消息影響兩家公司周二（26 日）股價走跌。

截稿前，通用汽車 (GM-US) 股價下跌 3.77%，每股暫報 38.32 美元，福特汽車 (F-US) 下跌 2.83%，每股暫報 14.76 美元。

在美國汽車製造商本周公布第一季財報前，有幾位分析師提到在該行業的隱憂，包括通膨、新冠疫情與俄烏戰爭造成的零組件供應中斷。

摩根大通分析師 Ryan Brinkman 昨日再次下調對通用汽車與福特汽車第一季財報預估，他稱雖然大宗商品價格已經趨穩，但仍處在高位且波動，供應商必然會向兩家汽車公司提出漲價要求，以補償高漲的供應鏈成本。

摩根大通預估通用第一季每股獲利從先前預估的 1.58 美元下調至 1.52 美元，低於 Refinitiv 分析師預估的 1.58 美元，對福特汽車的每股獲利從每股 0.52 美元下修至 0.41 美元，但略高於 Refinitiv 分析師預估的 0.38 美元。

通用汽車將於周二美股收盤後公布第一季財報，而福特將於周三（27 日）公布。

Evercore ISI 上周給投資人的報告中提到，由於福特面臨的問題越來越多，預料該公司將下調 2022 年的財測，該份報告也列舉福特在歐洲面臨地緣政治因素所導致的供應鏈問題，以及其最暢銷的 F 系列皮卡原物料鋁成本上漲等問題。

福特在 3 月初重申今年稅前獲利將介於 115 億至 125 億美元之間的預期，然而分析師紛紛表示，自此之後供應鏈問題變得更加複雜。

通用汽車先前預估，2022 年的稅前獲利將介在 130 億至 150 億美元，但 Evercore ISI 表示不太清楚通用是否會「小幅下調」其位在高點的財測預期。

美銀證券分析師 John Murphy 表示，整體而言，有鑑於汽車製造業面臨的一系列問題，許多業者的初步預期在目前來說過於樂觀，並稱考慮到全球半導體短缺持續、新冠疫情又開始爆發且中國祭出封鎖措施，再加上俄烏戰事的地緣政治因素影響供應鏈中斷，整個行業包括投資人的情緒仍非常謹慎。

此外，美銀駐歐洲分析師 Horst Schneider 於周二將全球車廠四哥 Stellantis 股票評等從「買入」（Buy）下調至「中性」（neutral），主因是考量該公司在歐洲與供應鏈方面有問題。截稿前，Stellantis(STLA-US) 下跌 5.57%，每股暫報 13.20 美元。