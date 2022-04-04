福特深陷晶片荒影響 第一季在美新車銷量下滑17%

由於全球半導體短缺，福特汽車周一（4 日）公布第一季美國新車銷量下滑 17% 至 43.2 萬輛，3 月銷量下滑 26% 至 15.9 萬輛，不過銷量數據符合分析師預期。

負責銷售、分銷和卡車業務的副總裁 Andrew Frick 表示，進入春季銷售季後，公司的銷售出現一些正面跡象。儘管全球晶片荒持續給公司帶來挑戰，但 3 月銷售已有所改善，運輸庫存交 2 月成長 74%，F 系列在 3 月獲得創紀錄的 5 萬份訂單，而整體零售銷售額的 41% 來自先前的零售訂單。

按銷售類型劃分，福特第一季卡車銷量下滑 23%，汽車銷量下滑 49%，而不過 SUV 銷量僅下滑 5.1%。

福特利潤豐厚的 F 系列皮卡，包括 F-150 及其他同類車型的銷量在第一季減少 31%，其中 3 月下降 47%，此外由於庫存改善，SUV 銷量月增 39%。

過去一年來福特等汽車製造商一直在應對全球半導體晶片短缺問題，零組件短缺影響工廠營運甚至暫時關廠，新車庫存水位也見底。

福特是較晚公布 3 月與第一季汽車銷售的汽車製造商之一。行業分析師表示，今年 1 至 3 月美國新車總銷量可能低於 330 萬輛，較去年同期下滑 14%。

福特近期大力宣傳期最新車款的需求，如 Bronco、Bronco Sport SUV 以及 Maverick 小型皮卡車。3 月 Maverick 銷量月增 115%，平均每輛車在到貨後 4 天內就售出。

截稿前，福特汽車 (F-US) 股價下跌 0.51%，每股暫報 16.57 美元。