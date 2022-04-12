確保鋰供應 福特與澳洲Lake Resources簽署協議

據報導，福特汽車 (F-US) 在週一 (11 日) 表示，已經和澳洲鋰生產商 Lake Resources 簽定了初步協議，將從 Lake Resources 在阿根廷的廠區採購鋰。

這是福特汽車首次公開宣布電動車電池關鍵材料的採購計畫，也是該公司對「鋰直接提取法」(DLE) 的一次重大押注。福特汽車競爭對手，包含通用汽車 (GM-US)、BMW、Stellantis 等，都已經與計劃使用 DLE 技術的公司簽署了自己的供應協議。

福特計畫每年從 Lake Resources 位在阿根廷北部的 Kachi 廠區購買 25,000 公噸鋰金屬。Kachi 廠區是由 Lake Resources 與私人新創公司 Lilac Solutions 所共同開發。

福特執行長 Jim Farley 在 2 月份曾表示，福特正在努力推進一些協議，以確保鋰、鎳、稀土和銅等電動車電池關鍵原料的供應。

福特發言人 Jennifer Flake 在週一表示：「這正是我們正在研擬的幾項協議之一，旨在幫助福特獲得原料供應，以支持我們的電動車加速發展計畫。」

今年以來，電動車電池相關材料鎳和鋰的價格都上漲了近 80%。鎳價的上漲主要是由地緣政治擔憂所推動。俄羅斯供應全球約 10% 的鎳。而鋰價的上漲則是由於供不應求，隨著越來越多的車廠推出電動車，全球鋰礦市場的供應緊張。

福特汽車在上月公布了最新的電動車銷量目標，期望在 2026 年銷售量達到 200 萬輛。該公司也宣布斥資數十億美元用於擴大組裝和電池產能。

大摩 (Morgan Stanley) 分析師 Adam Jonas 認為，相關目標可能比投資人預期的更難實現，主因是電動車電池金屬原料短缺，恐難以滿足製造需求。