〈美股熱門股〉車輛召回消息影響 通用、福特盤中股價跌逾2%

通用汽車與福特汽車周五（1 日）皆由於零件或系統上的故障而宣布召回汽車，消息一出後影響兩家公司股價從開盤一路走跌，截至盤中雙雙跌逾 2%。

根據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）網站資料，通用汽車因旗下小型 SUV 擋風玻璃雨刷可能出現故障召回近 68.2 萬輛車，而福特汽車旗下 Escape 和 Bronco 因零件可能會導致漏油和可能阻礙剎車的軟體故障召回約 34 萬輛車。

截稿前，通用汽車 (GM-US) 盤中股價下跌 2.29%，每股暫報 42.74 美元，福特汽車 (F-US) 下跌 2.6%，每股暫報 16.46 美元。

巴倫周刊（Barron"s）報導指出，投資人顯得過度緊張，召回消息不見得會影響股價走勢，因為召回維修在汽車製造業相當常見，不過這次召回車輛總數逾 100 萬輛，可能點燃投資人心中的不安，導致股價走勢受影響。

報導提到，投資人近期對召回消息提高警覺，可能是受特斯拉影響的緣故，特斯拉在今年迄今已召回 150 萬輛車，車輛出過的問題包括倒車時後視影像可能不會立即顯示、駕駛模式仍可啟動觸控螢幕遊戲功能等。

不過，最近特斯拉的召回事件都不需要到回原廠維修解決，只需透過軟體更新便可解決系統 Bug。截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 盤中股價略漲 0.19%，每股暫報 1,079.65 美元。