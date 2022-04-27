〈美股盤後〉特斯拉狂瀉逾12% 那指崩近4% 道瓊下殺逾800點

受到北京部分封城、俄羅斯核武威脅、奇異等企業財測遜於預期、聯準會大幅升息前景，以及全球經濟放緩擔憂影響，多項利空成週二 (26 日) 美股賣壓導火線，恐慌指數 VIX 猛升逾 24%，美債殖利率續沉，在微軟和 Alphabet 財報公布前，科技股大殺四方，四大指數收盤慘烈。

道瓊下殺逾 800 點，標普挫低逾 2.8%，費半狂瀉近 4.4%，那指暴跌近 4%，創 2020 年 12 月 14 日以來最低收盤價，特斯拉崩跌超過 12%，台積電 ADR 跌逾 3.6%。

政經方面，美國超級財報周來襲，微軟與 Alphabet 即將在盤後公布最新財報，Netflix 此前公布的黯淡財報讓華爾街對科技企業惴惴不安，雖然迄今為止約有 80% 已公布財報的企業獲利超乎預期，包括奇異、UPS 和百事可樂公司，但令人失望的財測令股市承壓。

烏俄戰爭未歇，兩國談判陷入僵局，俄羅斯外交部長拉夫羅夫 (Sergei Lavrov) 稱會持續與烏克蘭談判，但警告有爆發第三次世界大戰的真實危險，如果西方國家繼續向烏克蘭提供武器，爆發核戰的可能性相當大。

俄羅斯正兌現不用盧布買天然氣就「切斷供氣」的威脅，將在週三切斷對波蘭和保加利亞的天然氣供應。

此外，美國參議院以 52 票同意對 43 票反對，確認布蘭納德（(Lael Brainard) 為聯準會 (Fed) 副主席。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.1 億例，死亡數突破 622 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 115 億劑疫苗。

週二 (26 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅能源股獨強，非必需消費品、資訊科技和通訊服務領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王遭遇猛烈拋售。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.73%；Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 3.23%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 3.59%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 4.58%；微軟 (MSFT-US) 下跌 3.74%。

道瓊成分股全軍覆沒。 Nike (NKE-US) 下跌 5.8%；波音 (BA-US) 下跌 5.04%；Visa (V-US) 下跌 4.22%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.48%；美國運通 (AXP-US) 下跌 2.96%。

費半成分股一片血染。AMD (AMD-US) 大跌 6.10%；NVIDIA (NVDA-US) 大跌 5.60%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.24%；英特爾 (INTC-US) 下跌 3.27%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 4.85%；美光 (MU-US) 下跌 4.34%；德儀 (TXN-US) 下跌 3.15%。

台股 ADR 全部不支倒地。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.61%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 5.71%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 5.06%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.83%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 崩跌 12.18% 至每股 876.42 美元，市值蒸發 1260 億美元。特斯拉執行長馬斯克和推特已就 440 億美元收購計畫達成協議，不過特斯拉投資人擔憂馬斯克可能拋售特斯拉持股來募集資金。

美國綜合企業巨擘奇異 (GE-US) 暴跌 10.34% 至每股 80.59 美元。奇異週二盤前公布 2022 會計年度第一季財報，儘管營收、獲利皆有不錯表現，但由於持續受到供應鏈中斷和運費、原物料成本上漲的困擾，該公司表示今年獲利將位在預期區間低點。

全球最大物流快遞公司 UPS (UPS-US) 下跌 3.59% 至每股 183.05 美元。UPS 最新財報告捷，不過， UPS 預計電商交付增長將降溫，該公司將透過更高的運費、燃油附加費和更多的大型和小型企業交付消弭電商需求疲軟影響，重申全年營收財測約為 1020 億美元。

工業巨頭 3M (MMM-US) 下跌 2.95% 至每股 144.22 美元。3M 最新財報喜憂參半，每股純益 2.65 美元，優於分析師預期，營收達 88 億美元，遜於預期，3M 財測不佳，警告未來將面臨宏觀經濟和地緣政治挑戰。

華爾街分析

新冠疫情、戰爭和通膨交錯影響下，全球經濟成長擔憂襲來，Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 認為，投資人對經濟增長有很多擔憂。中國是美國科技公司的大客戶，半導體製造在中國有很多生意，但這也與美國經濟增長有關。

Wolfe Research 分析師 Chris Senyek 指出，隨著整體經濟放緩，基本面開始明顯惡化時，大型科技股首當其衝。

Interactive Brokers Group 創始人兼董事長 Thomas Peterffy 稱，在全球處於通膨飆升和烏俄衝突陣痛之際，任何指望金融資產在短期內保持穩定的人，都可能會大失所望。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主