新冠肺炎成美國去年第三大死因 未接種疫苗者死亡率是三劑接種者20倍

根據美國疾病控制和預防中心 (CDC) 周五發布的數據，新冠肺炎是美國去年第三大死因，僅次於心臟病和癌症。

新冠病毒在 2021 年造成 41.5 萬人以上死亡，較疫情大流行首年造成的死亡人數 38.4 萬人再增加約莫 20%。同年心臟病死亡人數 69.3 萬人，癌症死亡人數 60.4 萬人，意外傷害則以 21.9 萬死亡人數列為第四大死因。

CDC 數據是基於 2021 年 1 月至 2021 年 12 月美國居民的死亡登記，為臨時記錄，可能因資訊更新而發生變化。

85 歲以上人群的新冠肺炎死亡率高於任何其他年齡組，且男性死亡人數多於女性。

調整年齡和人口後，美洲印第安人的死亡率最高。西班牙裔、黑人和太平洋島民的新冠肺炎死亡率也高於白人。亞洲人和多種族個體的死亡率最低。

CDC 指出，儘管美國在 2021 年初開始推出疫苗，但仍有很多人沒有接種疫苗，2021 年新冠變種病毒株 Delta 席捲全美，重症程度高於其他新冠變種病毒株的感染。

截至周四，34% 的美國人口未完全接種疫苗，約 23% 的人口未接種過第一劑疫苗。唯一沒有資格接種疫苗的年齡組是 5 歲以下的幼兒。

根據 CDC 諮詢委員會周三會議上公佈的數據，12 歲及以上未接種疫苗者的新冠病毒死亡率是接種過三劑疫苗者的 20 倍，而病毒檢測呈陽性的可能性是接種三劑者的 3 倍。

根據 CDC 的數據，自新冠疫情爆發以來，全美因新冠病毒的死亡人數已超過 98.7 萬人。儘管新冠病毒死亡人數已自冬季 Omicron 病毒潮的峰值下降 85%，數據顯示每日平均仍約 375 人死於新冠病毒。

根據 Covid-19 情景建模中心，在樂觀的情況下，今年 3 月至 2023 年 3 月間，新冠病毒死亡人數約莫 9.6 萬人。

在最悲觀的情況下，如果目前人口中的免疫力迅速減弱，並且出現新變種病毒株能躲避疫苗和染病康復後帶來的免疫保護力，那麼未來一年恐導致 21.1 萬人死於新冠病毒。

(該建模中心係由賓州大學、翰霍普金斯大學和美國國立衛生研究院在內的幾所頂尖大學和醫療機構的科學家所組成，用以推演新冠病毒未來可能的發展，其預測方法是與 CDC 協商後所開發。)