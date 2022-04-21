德銀預警：Fed激進升息 經濟硬著陸終將不可避免

德意志銀行週三發布研究報告預測，聯準會 (Fed) 在未來 18 個月內進行一系列激進升息之後，2023 年底到 2024 年初，美國經濟硬著陸最終將不可避免。

德銀分析師 Jim Reid 指出，美國財政部與聯準會的疫情紓困方案讓美國家庭現金水位過高，30 年來首見現金高於負債。由於美國家庭的財務狀況良好，聯準會可能不得不更加激進地升息，以減緩消費需求並抑制高漲的物價。

鮑爾對經濟將達成軟著陸有信心，即通膨下降，同時失業持穩 (圖片：AFP)

聯準會主席鮑爾清楚表明，如果通膨持續走高，聯準會將積極動用工具拉低，聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 近日更表態，聯準會不應排除一次升息 3 碼的可能性，儘管這並非他預期的基本情境。

不過，德銀表示，即使家庭現金超過債務，美國經濟衰退也可能到來。

Reid 寫道，雖然負值淨債務是一種安慰的跡象，但在 1950 年代初到 1980 年代初，美國經歷七次經濟衰退，當時淨債務也是負數，故他預測在聯準會未來 18 個月進行一系列激進升息之後，硬著陸最終將不可避免地在 2023 年底到 2024 年初到來。

「硬著陸」意指一國經濟過熱並出現高通膨後，採取強力緊縮措施抑制通膨，導致經濟急速衰退，伴隨國民收入劇減及失業潮

Reid 等德銀分析師在另一份研究報告稱，今年高通膨和升息給市場帶來壓力。預計 2023 年，股市將在整個夏季保持良好狀態，接著美國經濟將陷入衰退，投資人應該會看到股市開始修正 20%，然後觸底反彈到先前的水平。

德銀將標準普爾 500 指數的年底目標價維持在 5,250 點，標普週三下跌 2.76 點，或 0.06%，收 4,459.45 點，意味還有 17% 的上漲空間。