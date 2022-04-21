〈美股早盤〉特斯拉領漲美股 四大指數齊揚 投資人靜待Fed主席鮑爾談話

美企接連公布財報表現亮眼，特斯拉的強勁財報提振市場受先前 Netflix(NFLX-US) 財報打擊的情緒，緩解投資人對美國經濟衰退擔憂，特斯拉早盤漲逾 10%。隨著圍繞通膨是否觸頂的爭論越演越烈，美國公債再度遭到拋售，投資人靜待聯準會（Fed）主席鮑爾於 IMF 會議談話，美股周四（21 日）開盤四大指數齊揚。

截稿前，道瓊工業指數漲近 300 點或近 0.82%，那斯達克綜合指數上漲 1.57%，標普 500 指數漲 1.04%，費城半導體指數漲 1.26%。

美國公債殖利率走揚，美銀、野村資產管理等投資人表示，對通膨與升息押注的恐慌已經太過，債券熊市已經回歸。根據昨日 Fed 公布的褐皮書顯示，通膨壓力仍舊強勁。與此同時，由於市場聚焦企業財報，股市對高漲的美債殖利率仍保有彈性。

美國 10 年公債實質殖利率（即經過通膨調整的殖利率）轉正，為 2020 年 3 月以來首見，因交易員增加對 Fed 將大舉升息的押注，然而，該水平未能保持很長的時間。

股市交易員尚未對升息感到恐慌，雖然美國財報季才剛開始，但迄今為止的企業財報表現令人鼓舞，已公布業績的 83 家標普 500 指數成分股公司中，80% 的公司業績超過預期。

特斯拉由於亮眼財報加持盤前股價勁揚，此外美國航空公司 (AAL-US) 盤前股價也走高，該公司第一季經調整後虧損低於市場預期，且隨辦公室重新開放、旅遊限制放寬，企業與國際航班正在恢復，給出樂觀展望。

Fed 主席鮑爾、歐洲央行總裁拉加德今日將在國際貨幣基金（IMF）舉辦的會議上討論全球經濟，投資人將尋找各國央行總裁對利率與通膨看法的蛛絲馬跡，此外英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）也將發表談話。

儘管有關通膨見頂的爭論正在加劇，但由於俄烏戰爭造成的大宗商品短缺推高物價，全球央行不太可能偏離收緊政策的軌道，其中紐西蘭第一季通膨加速至 32 年來最高水準，印證央行追求激進緊縮周期的作法。

經濟數據方面，美國勞工部周四公布最新失業金數據，上周初領失業金人數 18.4 萬人，從前次修正後的 18.6 萬人減少 2,000 人，雖然高於市場預期的 18 萬人，但仍接近 1960 年以來最低水準，凸顯就業市場勞力供不應求。此外續領失業金人數也降至 142 萬人，為 1970 年以來最低。

能源消息方面，在利比亞石油供應減少引發市場動盪幾天後，歐盟考慮對俄國石油進口實施可能的禁令，導致周四國際油價走高，截稿前，西德州原油期貨上漲 1.6%，至每桶 103.94 美元，布蘭特原油期貨上漲 1.57%，至每桶 108.48 美元。

截至台北時間周四（21 日）21 時許：

標普 500 日線圖。(圖片：鉅亨網)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 10.67%，至每股 1,081.50 美元

美國電動車龍頭特斯拉最新財報表現亮眼，上季營收年增 81% 至 187.6 億美元、每股獲利報 3.22 美元，皆優於市場預期的 178 億與 2.26 美元，其中按一般公司會計準則（GAAP）淨利年增 658% 至 33.2 億美元，創下歷史新高。不過該公司警告稱，由於晶片與其他零組件短缺，今年生產將受到限制，不過預計交付量將增加。

科林 (LRCX-US) 早盤上漲 0.53%，至每股 483.99 美元

半導體設備大廠科林研發（Lam Research）第一季財報憂喜參半，儘管稀釋後每股獲利報 8.36 美元，略高於市場預估的 8.23 美元，但營收僅報 43 億美元，略低於市場預估的 43.2 億美元。隨供應鏈中斷影響，科林研發支出成本也不斷增加，該股在盤前一度下跌 1.3%。

AT&T(T-US) 早盤上漲 0.88%，至每股 485.67 美元

美國電信巨頭 AT&T 公布最新財報，上季經調整後每股獲利報 0.63 美元，高出市場預期 0.04 美元，營收也優於市場預估。這些數據不包括現在已分拆的 WarnerMedia 公司業績，上季財報受惠無線業務營收成長。

今日關鍵經濟數據：

美國上周（截至 4/16）初領失業金人數報 18.4 萬，預期 17.5 萬，前值 18.6 萬

美國上周（截至 4/9）續領失業金人數報 141.7 萬，預期 145 萬，前值 147.5 萬

美國 4 月費城 Fed 製造業指數報 17.6，預期 20，前值 27.4

華爾街分析：

Brooks Macdonald 投資長 Edward Park 表示，由於有跡象顯示通膨可能正在觸頂，投資人靜待 Fed 鮑爾談話。這就是 10 年期美國公債殖利率出現小幅波動的原因，但預料鮑爾的論調不會有太大轉變，此前有一系列 Fed 官員提出了大幅升息的理由。

Hargreaves Lansdown 分析師 Sophie Lund-Yates 表示，股市情緒昨天被 Netflix 財報影響，流失 20 萬用戶震驚市場，不過特斯拉的亮眼財報應該會抵銷一些合理的科技業恐慌。由於目前存有如此多的宏觀經濟與地緣政治風險，市場對國際貨幣基金（IMF）的任何言論非常敏感，隨全球經濟成長預測在升息步調下背下調，投資人對經濟衰退的到來越來越擔憂。

CMC Markets 分析師 Michael Hewson 表示：「我們期待 Fed 主席鮑爾、ECB 總裁拉加德與英國央行總裁貝利三人言論。」市場預計 Fed 將在下次會議上升息 2 碼（50 基點），今明兩年還會進一步升息。此外市場預計央行也將縮表以遏止高通膨，而收緊貨幣政策的前景一直是今年股市面臨的主要壓力。