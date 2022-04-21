Fed褐皮書：高通膨與地緣政治讓美國經濟前景蒙塵

聯準會（Fed）周三（20 日）公布的轄區經濟調查「褐皮書」顯示，雖然美國經濟從 2 月至 4 月初以溫和速度擴張，但企業受高通膨與勞力短缺的影響幾乎沒有緩解，此外再加上地緣政治情勢，讓未來經濟成長前景蒙上陰影。

褐皮書內容寫道：「自上次公布報告以來，通膨壓力依舊強勁，企業持續將快速上漲的成本轉嫁給消費者，近期地緣政治發展與物價上漲帶來的不確定性，讓未來經濟成長前景蒙上陰影。」

報告顯示，美國經濟受新冠疫情趨緩提振，儘管通膨高漲、供應鏈受損，但仍保持彈性。

不過，通膨仍是令人擔憂的問題，無論是勞力或商品，需求遠遠超過供應，此外在中國近期為控疫情制爆發祭出封鎖措施，以及俄烏戰爭導致食品與能源成本飆升，高通膨與勞力短缺情形未見好轉。

這份報告調彙整 12 家地區聯準銀行蒐集的資料，統計時間截至 4 月 11 日，並由明尼阿波利斯聯準銀行彙編而成。

Fed 在 3 月自 2018 年以來首次升息，官員們表示為應對 40 年以來最高通膨，將「迅速」升息至既不刺激也不放緩經濟的「中性」利率水準（預估約 2.4% 左右），目前正在討論是否要將利率調升至中性水準或以上。

有部分官員曾表示，他們對 5 月升息 2 碼（50 基點）持開放態度，貨幣市場已經完全消化升息影響。聖路易斯 Fed 總裁布拉德（James Bullard）日前曾表示如果有必要，不應排除升息 3 碼（75 基點）的可能，但這並非他原本預期。

央行官員也表示，可以在不造成經濟成長下滑的情況下減緩物價上漲，但如果疫情造成的供應鏈中斷持續下去，要實現這個目標可能會更加困難。

此外報告還發現，供應鏈成本上升推動一些公司提高產品價格。例如，紐約地區的許多企業表示，「各方面供應」的投入成本都在上升，且預料未來還會進一步提高。Fed 表示，未來幾個月內，有大部分企業計劃漲價，而且比例還不斷增加。

一些企業表示，勞動力短缺讓招聘和留住員工更加困難，即使在提高薪水之後亦是如此。在克利夫蘭地區，有雇主預估今年薪水將進一步攀高，但一些公司稱，此前的薪資上漲並未改善招聘或留職率，無法負擔薪資再調高。

Fed 本月公布的 3 月會議紀要暗示，未來將以每月最高 950 億美元的速度減持大量債券，且為應對高漲的通膨，多名官員認為未來適合一次或多次升息 2 碼。