Fed官員：未來一年美國經濟動向取決於疫情、俄烏情勢

美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 週二 (19 日) 表示，若中國防疫措施進一步導致供應鏈受阻，聯準會 (Fed) 將採積極行動壓低通膨，來年美國經濟動向取決於疫情及俄烏衝突情勢。

卡什卡里說，若是中國嚴格的防疫封鎖措施導致全球供應鏈進一步受到衝擊，Fed 將需要採取更積極的行動，以壓低通膨。

卡什卡里指出，在最好的情況下，疫情會逐漸減緩、供應鏈恢復正常，這將有助於減輕物價上漲壓力。3 月消費者物價指數攀升 8.5%，創下 1981 年底以來最大增幅。

但是，如果不是這樣，那麼 Fed 的工作將變得更加艱難，將不得不透過貨幣政策工具降低通膨。

在 6 個月前，卡什卡利曾表態，如果 Fed 不收緊貨幣政策，通膨也將會自行消退。但如今他改口，認為 Fed 今年確實需要執行一系列升息行動。

卡什卡里也指出，美國經濟未來一年的動向，將會取決疫情走向，以及俄烏衝突等變數。

美國聖路易聯準銀總裁布拉德 (James Bulalrd) 在周一表示， Fed 今年 應該多次升息 2 碼 (50 個基點)，把利率升到約 3.5%，而且不應排除一次升息 3 碼的可能性。

目前市場預期 Fed 5 月和 6 月都會升息 2 碼，並且在 5 月敲定縮減資產負債表計畫。被提名為 Fed 副主席的布蘭納德 (Lael Brainard) 日前表示，Fed 最快可能 6 月開始縮表。