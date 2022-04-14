〈貴金屬盤後〉美3月PPI漲幅超乎預期 金價連五漲登1個月新高 

美國 3 月生產者物價指數 (PPI) 漲幅刷新歷史紀錄、且超越市場預期，帶動黃金期貨周三 (13 日) 連續第五個交易日上漲，價位攀抵逾一個月新高。

6 月交割的黃金期貨價格收盤上漲 8.6 美元或約 0.4%，收每盎司 1984.70 美元，是 3 月 11 日以來最高收盤價，連五日上漲也寫下 2 月以來最長漲勢。

美國勞工部周三公布，3 月 PPI 年增 11.2%，為 2010 年有紀錄以來最大增幅，高於市場預估的 10.6%，月增率 1.4%，也改寫歷史新高，並超越市場預估的 1.1%。此數據鞏固聯準會 (Fed)5 月升息 2 碼的可能性。

同日稍早，英國公布 3 月消費者物價指數 (CPI) 年增 7%，是 1982 年 3 月以來最大增幅，月增率 1.1%，兩者雙雙高於市場預期。

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Collin Cieszynski 表示，金價大部分漲幅來自英國通膨數據，並在美國公布 PPI 之後繼續上揚。

Cieszynski 說：「目前所有經濟中斷都導致通膨飆升，包括戰爭、封鎖、供應鏈瓶頸，這些事件的影響力似乎都大於升息。」

ED&F Man 資本市場分析師 Edward Mier 說，黃金正在忽視美國利率上升的事實，幾乎只把注意力放在通膨上。

黃金雖然是規避通膨和地緣政治風險的工具，但美國利率上升，不只會提高持有黃金這種不孳息資產的機會成本，也會推升美元，即黃金計價的單位。

美元指數 (DXY) 周三盤中一度因 Fed 官員的鷹派發言漲至兩年高點，但之後回吐部分漲幅。美債殖利率也回軟。

美國前一日公布的 3 月 CPI 年增率衝上至少 40 年新高，不過月增率連續第二個月放緩。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 說：「雖然美國通膨可能觸頂了，但交易員清楚知道，通膨不會一夜之間就從目前的水準下降。另一個重點在於，如果通膨真的觸頂，Fed 未來的政策軌跡將不會像現在這麼鷹派，因此為金價提供支撐。」

另一方面，俄烏戰爭似乎會拖得更久。俄國總統普丁周二發表近期罕見的公開談話，形容與烏克蘭的和平談判已經走到「死胡同」，並矢言在烏東頓巴斯地區 (Donbas) 所謂的軍事行動會持續下去，直到達成目標。

ActivTrades 資深分析師 Ricardo Evangelista 說：「烏克蘭戰爭進入新一階段，俄羅斯集中火力攻擊東部，可能再度提振黃金的避險魅力，創造進一步上漲的空間。」

紐約商品期貨交易所 (Comex) 其他金屬漲跌互見，白銀、白金上漲，銅、鈀金下跌。

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