紐西蘭央行意外升息兩碼 幅度創22年最大

紐西蘭央行 (RBNZ) 周二 (12 日) 宣布升息兩碼 (50 個基點)，符合市場預期，升息幅度為 22 年以來最大，顯示對通膨失控的擔憂情緒，正促使央行加快腳步退出疫情期間實施的刺激措施。

消息傳出後，紐幣變化不大，兌美元匯率小幅揚升 0.3% 至 0.6872 美元，隨後漲勢收斂。

央行貨幣政策委員會將官方現金利率 (OCR) 自 1% 調升至 1.5%，連續四次會議都升息，但本次升息幅度是 2000 年以來最大。在路透訪調的 21 位經濟學家中，所有人都預期央行會升息，但僅 6 人成功預測兩碼，其餘 15 人預測一碼。

紐西蘭央行表示，盡快將現金利率導向更中性水準，將降低通膨預期上升的風險，此舉已考量全球經濟環境的高度不確定性考量，將為未來的政策提供更多靈活性。

為因應居高不下的通膨，自去年 10 月以來，紐西蘭央行已升息 125 個基點。

因紐西蘭在疫情期間已遭遇房價下跌、企業和消費者信心潰散等困境，在調升利率同時，該國還須面對貸款成本增加的風險，這可能導致經濟成長陷入停滯。

紐西蘭央行本次為利率審查性質，並未發布完整的貨幣政策聲明，因此也沒有最新通膨和經濟增長預期。

紐西蘭央行曾在 2 月會議上預測，官方現金利率將在 2023 年底時升至 3.3% 左右。下一次公布預測時間是在 5 月 25 日的會議。