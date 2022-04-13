〈俄烏衝突〉拜登指控 俄國侵烏暴行形同「種族滅絕」 

美國總統拜登周二 (12 日) 升高對俄羅斯總統普丁的譴責，以「種族滅絕」(genecide) 指控俄國。目前西方正在調查，俄羅斯是否在烏克蘭東南部港口城市馬立波 (Mariupol) 使用化學武器，但確認真相並不容易。

拜登周二在愛荷華州一座乙醇工廠說明如何降低燃料價格，他把汽油價格高漲的問題歸咎到俄烏戰爭身上，表示高昂的汽油價格是普丁造成的，接著話鋒一轉表示，普丁是「戰犯」，俄國在烏克蘭的暴行是「種族滅絕」。

拜登說：「是的，我稱之為種族滅絕，因為事情愈來愈清楚，普丁試圖抹除作為烏克蘭人的概念，相關的證據愈來愈多。」

拜登並未說明判斷依據，但稍後表示，是否構成種族滅絕將由國際律師認定，但在他個人看來情況已經符合。

拜登先前直指俄國犯下戰爭罪、普丁是戰犯，但一直避免使用烏克蘭官員指控的「種族滅絕」一詞。

聯合國公約的國際法在 1948 年把種族滅絕定義為最嚴重的罪行，指的是「蓄意部分或完全消滅一個民族、人種、種族或宗教團體」，這些行為包括殺害、造成嚴重的身體或心靈創傷、造成致命條件、阻止生育等。

美國自冷戰以來曾七度正式使用種族滅絕一詞。在美國，最終決定權掌握在國務卿手中，通常須由國務院仔細權衡並經過複雜的程序，例如考量此舉是否能促進美國利益。

目前包括五角大廈在內，西方國家正在確認俄國是否對久攻不破的馬立波使用生化武器。

烏克蘭「亞速營」最近發布一些影片，內容顯示士兵和平民出現臉紅、胃灼熱、黏膜發炎和眼睛乾燥等症狀。一名士兵說自己在看到白煙之後，立刻耳鳴且變得極虛弱，在通風系統下風處的人也有同樣症狀。

但因為事發工廠已經起火並遭俄軍切斷對外聯繫，目前很難取樣檢測。烏克蘭國防部副部長 Hanna Malyar 表示已經展開調查，初步假設可能是磷彈——不屬於化武——造成的結果。