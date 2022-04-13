〈貴金屬盤後〉通膨有觸頂跡象、美債殖利率回落 黃金連四漲

美國 3 月消費者物價指數 (CPI) 年增率突破 8% 並創逾 40 年新高，但大致在市場意料中，核心 CPI 升幅略趨溫和，降低聯準會 (Fed) 長期積極緊縮的可能性，美債殖利率回落，帶動不孳息的黃金周二 (12 日) 上漲逾 1%，為連續第四天收高。

6 月交割的黃金期貨價格收盤上漲 27.90 美元或約 1.4%，收每盎司 1976.10 美元，是 3 月 31 日以來最高收盤價。

美國勞工部周二公布，3 月 CPI 年增率略升至 8.5%，為 1981 年 12 月以來最大增幅且高於市場預估的 8.4%，月增率 1.2%，符合市場預期，較 2 月 0.8% 明顯上揚，主要反映汽油價格、食品和住房大漲。這些都強化 Fed 在 5 月升息 2 碼的理由。

不過剔除能源和食品後，3 月核心 CPI 年增率報 6.5%，月增率 0.3%，都低於市場預估。尤其 3 月 CPI 月增率連續第二個月縮小，一些分析師認為，這可能是美國通膨觸頂的跡象。

道明證券商品策略部門主管 Bart Melek 說：「如果核心通膨率不再像整體通膨率那樣激烈上漲，Fed 的行動… 可能就不會 (像核心通膨率升溫階段) 一樣激進。」

美債殖利率周二回落，10 年期殖利率報 2.708%，稍早曾突破 2.8%，是 2019 年 1 月來首度超越此水準。殖利率下滑可以降低持有不孳息資產的機會成本。

針對周二 CPI 報告，正在等待參院確認提名為 Fed 副主席的現任理事布蘭納德 (Lael Brainard) 說，一連串升息搭配縮減資產負債表，將能壓低通膨，她並表示，核心通膨率降溫是令人樂見的訊號。

Libertas 財富管理集團總裁 Adam Koos 說：「黃金持續從火熱的通膨數據中受益。包含 3 月 CPI 在內。就算利率上升或美元升值，都無法阻擋金價上漲。」

不過他預測，黃金靠通膨數字上漲的動能，可能無法複製到未來幾個月的 CPI 報告，因為美國 3 月核心 CPI 月增率僅上漲 0.3%。

至於物價漲幅何時能真正和緩下來，Koos 認為，這需要等到中國停止清零政策，才能紓解供應鏈瓶頸，不再餵養通膨巨獸，「等到中國明白將和 Covid 共存很長一段時間，我們才能看到 CPI 增幅趨緩。」

Koos 預測，金價可能在未來幾個月漲到每盎司 2150 美元，然後稍微拉回到 2020 年 8 月和 2022 年 3 月的偏高水位，之後再回歸 2 月展開的上升趨勢。

其他金屬商品交易

5 月交割的白銀期貨價格上漲 75 美分或 3%，收每盎司 25.735 美元，是 3 月 24 日至今最高收盤價。

5 月交割的銅期貨價格上漲 1.6%，收盤接近每磅 4.71 美元。

7 月交割的白金期貨價格下跌約 0.6%，收每盎司 972.40 美元。

6 月交割的鈀金期貨下跌 2.6%，收每盎司 2354.30 美元。

白金、鈀金雙雙遭遇獲利了結賣壓，主因市場對供應疑慮中斷的擔憂緩解。

英國冶煉業者貿易組織「倫敦白金和鈀金市場」(LPPM) 上周五把俄羅斯唯二冶煉廠踢出認證名單，不再接受兩者新冶煉的白金和鈀金進入全球最大市場，當時帶動兩者上漲。