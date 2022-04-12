台灣科技廠受惠蘋果推新品 3月營收年增17%

《日本經濟新聞》調查台灣 19 家名列「日經亞洲 300 強」(Asia300) 的科技公司，結果顯示 3 月整體營收達新台幣 1 兆 3,243 億元，年增 17%。理由和美國蘋果 (AAPL-US)3 月推出新產品，以及多家科技公司推動資料中心相關投資。

台灣各大半導體公司營運狀況良好。全球晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 和業界第三的聯電 (2303-TW)，3 月營收都較去年同期增加 33.2%，其中台積電營收為新台幣 1,719 億元，聯電營收為新台幣 221 億元，另外 IC 設計的聯發科 (2454-TW)3 月營收年增 47.4% 至新台幣 591 億元，聯電和聯發科都創下單月營收新高。

EMS 製造方面，受惠於蘋果 3 月推出 5G 款 iPhone SE 和 Mac Studio 等新產品，業界龍頭的鴻海 (2317-TW) 和排名第三的和碩 (4938-TW)，3 月營收也有亮眼表現，其中鴻海年增 15% 至新台幣 5,073 億元，和碩年增 43.7% 至新台幣 1,155 億元。

另一方面，由於電視機和部分家電產品的銷售表現，因疫情相關的宅經濟出現回落現象，加上全球性的通膨問題也導致銷售不振，這也使得面板廠商受到波及。群創 (3481-TW)3 月營收年減 22.8% 至新台幣 239 億元，友達 (2409-TW)3 月營收年減 8.7% 至新台幣 280 億元。

關於今後展望，仍需觀察晶片短缺、中國 COVID-19 疫情及烏克蘭局勢對電子產品的生產、消費所造成的影響。而台積電董事長劉德音也在 3 月底提到，中國近來因疫情擴大封城，已影響到中國消費者購買需求，包括智慧型手機和 PC 等都陸續看到一些影響；不過車用、高效運算、物聯網等需求仍持續強勁。