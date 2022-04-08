群創首季營收699億元年減逾1成 為近七季低點

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (8) 日公布 3 月營收，在工作天數增加下，營收、出貨均優於上月，單月營收月增 9%，達 239.23 億元，但仍年減 22.8%，反映面板報價下滑、傳統淡季，加上去年基期墊高，首季營收 698.86 億元，季減 12.6%、年減 16.6%，為近七季低點。

出貨方面，群創統計，3 月大尺寸面板合併出貨量達 1198 萬片、月增 13.6%，中小尺寸面板合併出貨量則達 2318 萬片、月增 12.3%，累計首季大尺寸合併出貨量達 3493 萬片、季減 3%，中小尺寸合併出貨量也季減 18.6%，達 6684 萬片，衰退幅度均較原預期擴大。

展望今年，群創仍審慎樂觀，認為在剛性需求支撐、廠商提前拉貨下，今年營運可望漸入佳境、倒吃甘蔗，不過短期受俄烏局勢、中國多地封城影響物流，將密切觀察、配合各地政府防疫措施。

市調機構集邦旗下 WitsView 日前也發布 4 月上旬報價統計，32、43 吋電視面板報價為 40、71 美元，均與上月底持平，55、65 吋面板報價則分別下跌 1、2 美元，來到 107、167 美元，凸顯整體電視面板尚未完全止跌，IT 面板平均價格也均較上月底下跌 1-1.5 美元之間。

另一方面，中小尺寸面板廠凌巨 (8105-TW) 今日也公告 3 月營收，在工控、車載等利基產品帶動下，單月營收達 9.1 億元，月增 19%、年增 6%，累計首季營收達 25.91 億元，季減 3.7%、年增 18.1%，創下近五年同期新高，表現相對強勢。