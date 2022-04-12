台股跌破萬七大關 金管會提五大優勢信心喊話

台股今 (12) 日終場下跌 57 點、收 16990 點，不但失守萬七，且量縮到 2,740 億元，金管會再度列出「在亞股中跌幅相對較小」等五大優勢，信心喊話力挺台股。

證期局主秘黃厚銘表示，近期台股震盪大，但與亞股相比，台股跌幅相對較小，今年以來台股下跌 6.42%，對比日本下跌 6.84%、香港下跌 9.36%、韓國下跌 9.56%、上海下跌 12.99%、及深圳下跌 22.46%，顯示台股是亞股中跌幅最小的市場。

其次，台股基本面良好，上市櫃公司去年累計營收 39.9 兆元、年增 6.56%，稅前獲利 5.2 兆元、年增 7%，營收或獲利都是近十年最佳。

第三，台股本益比僅 13.45 倍，且具有高殖利率優勢，現金殖利率 3.84%，加上股票股利後更達 3.96%。

第四，主計處預測今年經濟成長率達 4.42%，顯示經濟處穩定成長狀態。

第五，今年至今台股日均量 3074 億元與去年 3914 億元相較，的確衰退 2 成左右，但若與往年僅約 2000 多億元相較，流動性仍高，顯示台股動能無虞。

黃厚銘強調，台股體質健全，股市又是經濟櫥窗，長期來說，上市櫃公司應會回到基本面表現，金管會也會密切注意台股波動。