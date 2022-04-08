台積電3月營收衝次高 首季4910.76億元飛越財測再寫新高

台積電 (2330-TW) 今 (8) 日公告 3 月營收 1719.67 億元，月增 17%，年增 33.2%，累計第一季營收 4910.76 億元，季增 12.1%，年增 35.5%；受惠晶圓代工調漲效益顯現，加上 5 奈米需求續強、新台幣貶值，帶動台積電首季營收一舉改寫歷史新高。

依台積電首季財測來看，美元營收中位數約季增 7.5%，以 1 美元兌換新台幣 27.6 元計算，首季營收估達 4581-4747 億元，季增 4.5-8.3%，不過由於 1 美元兌新台幣 3 月底已貶至 28.6 元附近，帶動營收規模擴大，實際結果超過 4900 億元。

隨著近來俄烏戰爭影響能源價格大漲，加深全球通膨疑慮，加上中國在內的亞洲國家疫情全面升溫，進一步衝擊消費性需求，也讓半導體業前景不確定性增加、雜音也不斷。

台積電董事長劉德音表示，公司技術競爭力強，今年資本支出與營收成長展望維持不變，將在 4 月 14 日召開的法說會，釋出最新的展望與市場看法。

台積電此次法說，外界除關注首季財報，也預計提出七大問題，包括現今各類終端應用需求、先進與成熟製程看法、3 奈米量產進度、資本支出規劃、全球政經影響、先進製程與先進封裝技術進展，以及客戶簽約意願，料將成為法說重點。