〈和碩法說〉Q2筆電出貨看增3成 每股擬配5元現金股利

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (10) 日公布 2 月營收，在三大產品線動能延續下，單月營收 851.24 億元，創同期新高，展望未來，和碩估首季筆電、桌機主板出貨都將季減 20-25%，第二季筆電則在遞延訂單出貨下，可望季增 25-30%，董事會也通過去年盈餘分配，每股擬配 5 元現金股利，以今日收盤價 69.6 元計算，殖利率約 7.18%。

和碩 2 月營收達 851.24 億元，月減 30.87%、年增 58.28%，改寫歷年同期新高，累計今年前 2 月營收達 2082.62 億元，年增 52.91%，出貨方面，反映工作天數減少，2 月筆電出貨 56 萬台，桌機主板則出貨 50 萬台 (片)，月減均逾 2 成。

展望本季，總經理暨執行長廖賜政今日法說會上坦言，第一季營運受工作天數減少、人力運輸等影響，預期將有部分訂單遞延至第二季出貨，和碩也調整首季出貨展望，估筆電出貨將從原預期季減 15-20% 擴大至季減 20-25%，但上修桌機主板出貨目標，估季減福將收斂至 20-25%。

展望第二季，和碩則估筆電出貨將較第一季成長，可望季增 25-30%，不過桌機主板反映市場傳統淡季，估季減 30-35%，非個人電腦業務則預期將優於首季。

料況供給上，廖賜政認為，今年包含載板、封裝測試等都相當吃緊，且供應鏈是環環相扣，預期今年上半年都無法紓解，下半年、明年狀況則還要觀察，強調未來供應鏈必須審慎避免長短料發生。

廖賜政進一步指出，目前訂單與供給出貨缺口至少達逾 1 成以上，以載板來說，至少要到 2024-2025 年才可望比較緩解，至於先前較為緊缺電源管理 IC 等，配合客戶轉使用台製或其他廠商產品，目前供給已有緩解跡象。