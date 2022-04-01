印太經濟架構納台灣？戴琪：還在討論中

美國貿易代表戴琪週四 (31 日) 並未透露是否邀請台灣參與印太經濟架構 (IPEF)，美參議員批評將台灣排除在外將會錯失良機。

美國政府計劃今年初啟動「印太經濟架構」(IPEF)，以實踐美國與印太地區共同繁榮的目標，IPEF 旨為一個靈活的經濟框架，使成員國在供應鏈安全、基礎設施、勞工標準、綠色能源和其他問題上保持一致。

外界認為這將彌補自 2017 年退出跨太平洋夥伴協定 (CPTPP) 來美國與印太區域交往的缺口。

美聯邦眾議院「國會台灣連線」(Congressional Taiwan Caucus) 共同主席夏波 (Steve Chabot) 席瑞斯 (Albio Sires)、狄亞士巴拉特 (Mario Diaz-Balart) 和康諾里 (Gerry Connolly) 聯名致函拜登政府，呼籲呼籲邀請台灣參與 IPEF，有超過 196 位跨黨派眾議員連署支持。

戴琪週四出席參議院財政委員會聽證會時，參議員梅南德茲 (Bob Menendez) 詢問戴琪是否邀請台灣加入 IPEF？

戴琪回應，台灣是重要的合作夥伴，但尚未就 IPEF 成員資格做出任何決定，目前還在討論中。

戴琪提到：「美方一般都在與有興趣加入此框架的人進行對話，台灣參與 IPEF 仍在考慮之中，但就我所知，尚未做出任何決定。」

梅南德茲指出，台灣是美國重要的戰略和貿易夥伴，與美國經濟安全緊密相連，若不把台灣納入 IPEF，美國將會「錯失良機」。

台灣是印太區域主要經濟體，去年以 1140 億美元 (約新台幣 3 兆 2866 億元) 的雙邊貿易總額，成為美國第 8 大貿易夥伴。