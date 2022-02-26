烏俄戰爭時間點敏感 Nvidia遭遇網路攻擊

全球最大的繪圖、人工智慧 (AI) 晶片製造商 Nvidia (NVDA) 週五 (25 日) 證實公司近日遭遇網路攻擊，目前電子郵件系統與開發者工具被迫離線，整起事件仍在調查中。

過去兩天 Nvidia 的電子郵件系統與開發者工具一直無法訪問，消息人士指出，Nvidia 內部系統完全被攻陷，但攻擊方式、受損程度和 Nvidia 是否是勒索軟體的受害者等更多細節尚不得而知。

Nvidia 發言人最新聲明指出：「我們正在調查這起事件，目前沒有任何其他訊息可以分享。」

過去兩天 Nvidia 的電子郵件系統與開發者工具一直無法訪問 (圖片：AFP)

俄羅斯正與烏克蘭發動戰爭並揚言對支持烏國的歐美國家進行報復。俄聯邦委員會主席馬特維延科 (Valentina Matvienko) 週四表示，莫斯科已準備對西方國家實施報復性制裁。

外傳俄羅斯實體可能會針對美國和西方國家的企業實施各自國家的制裁，Nvidia 遭遇網路攻擊的時機已引起市場一些關注。

Nvidia 在 2 月喜憂消息參半。Nvidia 放棄收購英國晶片設計公司 Arm，如今又遭遇網路攻擊，所幸 NVIDIA 上週五 (18 日) 公布截至 2022 年 1 月 30 日的第四季營收達到創紀錄的 76.4 億美元，比去年增長 53%，與第三季相比，營收增長 8%。

受此網攻消息拖累，Nvidia (NVDA-US) 盤中一度轉跌，爾後收漲 1.72% 至每股 241.57 美元 目前市值超過 6000 億美元，競爭對手 AMD (AMD-US) 和英特爾 (INTC-US) 的市值皆低於 2000 億美元。