〈紐約匯市〉歐美對俄制裁預期升溫 避險需求刺激美元走高

美元兌一籃子主要貨幣周一 (4 日) 續揚，為連續三個交易日上漲，烏克蘭基輔郊外市鎮布查 (Bucha) 平民慘遭俄軍處決的消息傳出後，俄羅斯再受歐美制裁的預期升溫，刺激美元避險需求。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.36%，報 98.99。

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 說：「很多投資人對於俄烏達成和平協議的看法變得更加悲觀，市場在很大程度上預期，歐盟可能會強化對俄國的制裁力道，這將拖累經濟復甦，並帶動大量資金流入美元。」

烏克蘭基輔郊外市鎮傳出平民遭俄軍殺害，引爆各國領導人對俄國的強力譴責，這起事件很可能導致歐美對俄國祭出額外制裁，德國國防部長 Christine Lambrecht 稍早呼籲，歐盟應就結束俄羅斯天然氣進口展開討論。

另一方面，上周五發布的非農就業數據促使投資人評估，聯準會 (Fed) 是否會透過大幅升息，展現壓制通膨的決心。

Moya 稱，非農就業報告凸顯出美國與多數已開發經濟體的不同發展，美國經濟根基依舊穩健，而強勁的非農報告正在為 Fed 更激進的升息路徑鋪路。

聯邦基金期貨市場上周五定價顯示，市場預期 Fed 5 月升息兩碼的機率為 81%。

歐元兌美元跌 0.67% 至 1.0974 美元。對於俄烏戰爭打壓經濟復甦的擔憂情緒，導致歐元走貶。

中國市場因清明假期休市，但離岸人民幣仍因上海封城而備受壓力，疫情影響下，上海當局昨日對全市約 2600 萬居民進行大規模核酸檢測。

美元兌日圓升 0.24% 至 122.79 日圓。

商品貨幣走強，澳幣兌美元升 0.57% 至 0.7542 美元，紐元對美元升 0.42% 至 0.6948 美元。

截至台灣時間周二 (5 日) 約 6:00 價格：