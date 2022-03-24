〈美股盤後〉能源衝突升級 Fed亮鷹爪 標普跌逾1.2%

俄羅斯總統普丁週三 (23 日) 要求「不友好」國家改以盧布支付俄國天然氣，能源衝突危機升級，油價急速攀升，通膨拖累全球經濟擔憂再度浮現，聯準會官員接連釋出鷹派言論，美債殖利率飆升至 2019 年高點後回落，金融股領跌，標普收黑 1.23%，降至 200 日均線以下。

政經消息，聯準會主席鮑爾週一強烈暗示 5 月利率會議很可能升息 2 碼後，多位聯準會官員加入附和的行列，克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週三表態支持在今年上半年大幅升息，可能需要升至 2 碼。舊金山聯準銀行總裁戴利 (Mary Daly) 也表示，如有需要，聯準會將會升 2 碼。

隨著西方國家制裁力道不斷擴大，俄羅斯總統普丁週三要求「不友好」國家以盧布支付俄國天然氣，能源衝突儼然升級。同時，美俄關係降至冰點，俄國外交部公布不受歡迎的美國外交官名單，並宣布驅逐美國駐俄外交官，而美國國務院聲明指出，美國政府正式評定俄軍在烏克蘭犯下戰爭罪行。

美國總統拜登週三起出訪歐洲，首站抵達比利時布魯塞爾，參加北大西洋公約組織 (NATO) 的緊急高峰會議，接著拜登將出席七大工業國集團 (G7) 與歐盟理事會 (European Council) 會議，預計在此期間，美國與歐洲盟國將宣布對俄新一波制裁。此外，美國及西方盟國傳出正評估是否應將俄國踢出 20 國集團 (G20)。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 4.74 億例，死亡數突破 610 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 111 億劑疫苗。由於 Omicron 亞變種 BA.2 傳染力非常強，專家預測歐美疫情將很快再次捲土重來。

週三 (23 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅能源板塊和公用事業 2 大板塊收紅，金融、醫療保健和資訊科技板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅蘋果獨強。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.82%；Meta(原臉書）(FB-US) 下跌 1.47%；Alphabet(GOOGL-US) 下跌 1.14%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.90%；微軟 (MSFT-US) 下 跌 1.50%。

道瓊成份股幾乎全部淪陷。家得寶 (HD-US) 下跌 3.85%；Salesforce (CRM-US) 下跌 3.25%；思科 (CSCO-US) 下跌 3.01%；美國運通 (AXP-US) 下跌 2.78%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.08%。

費半成分股全數盡墨。美光 (MU-US) 下跌 4.39%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 3.36%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.00%；高通 (QCOM-US) 下跌 3.01%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.25%；AMD (AMD-US) 跌 0.75%。

台股 ADR 齊跌。台積電 ADR(TSM-US) 下跌 1.57%；日月光 ADR(ASX-US) 下跌 2.93%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.48%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.84%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 小漲 0.82% 至每股 170.21 美元。Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 指出，全球對 iPhone 13 的需求強勁，而且隨著產品周期延長，預示著 iPhone 14 發布的好兆頭。此外，市場傳出蘋果已買下英國金融科技新創 Credit Kudos，代表蘋果繼續深入耕耘創新金融這塊領域，此交易於本週早些時候完成。

特斯拉 (TSLA-US) 盤中一度觸及 1,040.70 高點，終場收紅 0.52% 至每股 999.11 美元。馬斯克近期推文表示，特斯拉終極計畫 (Master Plan) 第三部曲預計將讓公司生產規模朝「極大化」(extreme size) 發展，隨著柏林超級工廠啟用後，特斯拉將於 4 月 2 日左右公布第一季交車數據，華爾街樂觀預計特斯拉將交付約 32.2 萬輛電動汽車，高於 2022 年第四季的 30.6 萬輛。

隨著柏林超級工廠啟用後，特斯拉將於 4 月 2 日左右公布第一季交車數據 (圖片：AFP)

Nvidia (NVDA-US) 下跌 3.36% 至每股 256.34 美元。英特爾 (INTC-US) 震盪收黑 0.25% 至每股 48.27 美元。Nvidia 執行長黃仁勳週三受訪時表示，有興趣與英特爾洽談代工合作，但他補充說，代工討論需要很長時間，因為這有關於整合供應鏈。

迷因股買氣回歸，GameStop 董事長再度增持 10 萬股 GameStop 股票，持股增至 11.9%，GameStop (GME-US) 週三噴漲 14.50% 至每股 141.00 美元。市場資金亦追捧其他迷因股，全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 暴漲 13.58% 至每股 20.74 美元。

串流影視設備廠 Roku (ROKU-US) 開高走低，收跌 0.16% 至每股 125.34 美元。一些投資機構認為該公司將受益於蘋果隱私政策，D.A. Davidson 分析師 Tom Forte 認為，在蘋果做出隱私政策調整後，Roku 廣告平台非常適合幫助數位廣告客戶蒐集有效數據。

Adobe (ADBE-US) 下跌 9.34% 至每股 422.90 美元。週二盤後公布 2022 財年第一季財報，營收年增 9% 至 42.6 億美元，創下單季新高，每股純益為 2.66 美元，略低於市場預期的 2.67 美元，但該公司第二季財測未如市場預期。Barclays 分析指出，由於烏俄等地區業務受到影響，第二季將進行價格調整，Adobe 最終降低經常性收入預期。

豐田汽車 ADR (TM-US) 上漲 1.71% 至每股 175.78 美元。日本汽車製造大廠豐田汽車 (Toyota) 計畫施行規模 1000 億日圓庫藏股措施，回購高達 0.58% 的股份。

經濟數據

美國 2 月新屋銷售年化總數報 77.2 萬戶，預期 81 萬戶，前值 78.8 萬戶

華爾街分析

Cresset Capital 投資長 Jack Ablin 表示：「市場仍在努力尋找立足點，目前很難衡量更高的利率將如何影響通膨、經濟和企業盈利，除此之外，還有一場油價戰爭。」

Thornburg 投資管理聯合負責人 Jeff Klingelhofer 指出：「華爾街看到鮑爾信心動搖了，若出現又一個高通膨數據，市場將不得不定價升息 50 個基點的可能性，甚至是會議間升息的可能性，以及一個真正害怕通膨失控的聯準會。」

美銀財富管理高級副總裁兼傳統投資主管 Lisa Erickson 表示，今年的開局是艱難的，隨著消化各種訊息，投資人將會看到股市自然的跌宕起伏。

Sanctuary Wealth 投資長 Jeff Kilburg 表示：「美股週三稍作喘息，但這確實表明，股市有能力持續走高。」

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)