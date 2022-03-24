LG計劃打造亞利桑那工廠 電池直供特斯拉

兩名知情人士透露，南韓電動車電池大廠 LG Energy Solution 計劃在美國亞利桑那州建立一家電池工廠，以供應給特斯拉 (TSLA-US) 和其他客戶。

其中一位知情人士表示，該亞利桑那州工廠預計生產不同尺寸的圓柱形電池，供應給電動車廠 Lucid (LCID-US) 和 Proterra (PTRA-US) ，以及 IQOS 電子菸製造商 Philip Morris (PM-US)。

另一位人士表示，一些新創公司 (如電動滑板車製造商) 也將使用該工廠製造的電池。

全球最大電動車廠特斯拉正戮力提高銷量，執行長馬斯克 (Elon Musk) 周二表示，電池生產將是未來 2 至 3 年間車輛生產的「限制因素」。他呼籲供應商提高產量，而特斯拉則開始自己製造電池。

特斯拉、Lucid、Proterra 沒有立即回應置評請求。因非正常工作時間，LG 沒有立即回應外媒的置評請求。Philip Morris 拒絕置評。

日本 NHK 廣播公司本月稍早報導，特斯拉供應商之一日本松下公司 (Panasonic) (PCRFY-US) 與中國寧德時代 也正要投資數十億美元建造工廠，為特斯拉生產新型電動車電池。

據 NHK 報導，松下考慮在俄克拉荷馬州或堪薩斯州建造工廠，距離特斯拉德州工廠不遠。

Lucid 在亞利桑那州擁有一家汽車工廠，其財務長 Sherry House 上個月表示，公司已與兩家電池供應商簽署多年供應協議，而該協議「確實有部分產能來自該州的電池產線」，但她沒有指明哪 2 家工廠。

lG 和三星 SDI 是 Lucid 電池採購來源。

另外，1 月在南韓 IPO 上市籌得 100 億美元以上的 LG Energy Solution 已宣布，將與通用汽車 (GM-US) 和全球第四大汽車集團 Stellantis 透過合資企業分別在美國和加拿大興建電池工廠。