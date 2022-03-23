美英達成貿易協議 鋼鋁關稅爭議落幕

美國和英國週二 (22 日) 達成一項貿易協議，美國宣布取消對英國徵收的鋼鋁關稅，英國則相應取消對超過 5 億美元的美國產品徵收的 25% 報復性關稅。

美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 和英國國際貿易大臣屈維里安 (Anne-Marie Trevelyan) 週一起在美國馬里蘭州的巴爾的摩市舉行為期兩天的會議，討論主題囊括俄羅斯入侵烏克蘭的制裁、供應鏈中斷、經濟脫碳、促進數位貿易，以及支持本土勞動力和勞工權利等問題。

戴琪 (左) 與屈維里安 (右) 於巴爾的摩市舉行會議 (圖片：AFP)

屈維里安隨後在華府與美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 敲定這一項關稅協議。

根據協議，美國將允許英國輸入「基於歷史的可持續數量」的鋼鐵和鋁產品，而無需徵收關稅。作為交換條件，英國將取消對超過 5 億美元的美國產品徵收的 25% 報復性關稅，包括威士忌、摩托車、牛仔褲等。

前美國總統川普執政時期以國家安全為由，對進口的鋼和鋁產品分別徵收 25% 和 10% 的關稅，涉及全球幾乎所有向美國出口鋼鋁的國家。

美國和歐盟去年 10 月達成鋼鋁貿易協議，美國政府宣布將開放特定數量歐盟進口鋼鋁免稅，結束長達三年之久的美歐貿易戰爭，英國亦積極與美國談判，希望結束雙方在鋼鐵和鋁關稅上的貿易爭端。

美國是英國最大貿易夥伴國，雙邊每年貿易總額約達 2630 億美元。兩國在服務貿易和外資直接投資等方面，關聯格外密切。