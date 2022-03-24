〈美股熱門股〉星巴克股價今年以來跌25% 分析師稱買點浮現

星巴克近期面臨許多不確定因素，包括員工建立工會、現任執行長強森（Kevin Johnson）即將卸任、中國業務復甦步伐存疑，以及通膨推高成本恐和民眾消費意願擔憂，股價今年迄今已下跌約 25%，但投行 Jefferies 認為此時正是買點。

Jefferies 分析師 Andy Barish 表示，這些問題在一定程度上只是暫時的，此外以過去經驗來看，這種性質的股票拋售，會讓星巴克在接下來的一年內表現強勁，因此給予星巴克每股 130 美元的目標價。

截稿前，星巴克 (SBUX-US) 盤中下跌 1.72%，每股暫報 86.38 美元。

Barish 指出，星巴克本益比看起來越來越有吸引力，目前約為 23 倍，過去該股預期的本益比在 20 倍左右時，已被認為是良好的切入點。

儘管投資人仍須耐心等待星巴克實現獲利成長、順利任命永久執行長，但 Barish 認為，在該公司股價良好時進場是合理的。他看好星巴克的訂價權以及其數位業務和獎勵計畫的發展態勢，並預計中國業務與工會的不利因素波動不會對財務產生太大的長期影響。

雖然現任執行長強森退休的確替星巴克帶來明顯的管理層空白，但 Barish 預估今年秋季前公司機會長出適合的繼任者，從各方面來看，星巴克的營運仍在正軌上，而且不需要進行重大策略調整。

據星巴克聲明，61 歲的強森訂於 4 月 4 日卸任。在公司物色新執行長人選期間，68 歲的創辦人舒茲（Howard Schultz）將擔任臨時執行長，並重新加入董事會。這將是舒茲第三次出任執行長。

Barish 的看法頗受華爾街歡迎，根據 FactSet 追蹤的 34 位分析師中，逾半數人看好星巴克，儘管這一比例與分析師給出的平均目標價每股 113.25 美元在近幾個月來有所下滑，但目前華爾街沒有任何看空的分析師。