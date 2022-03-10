馬斯克推文圈出中本聰！比爾蓋茲警告：沒馬斯克有錢的話要小心

特斯拉 CEO 馬斯克週三 (9 日) 推文提到比特幣發明者「中本聰」 (Satoshi Nakamoto)，引發幣圈一陣熱議，不過微軟創辦人比爾蓋茲警告投資人不要投資比特幣，因為他們不是世界首富。

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 是世界首富，淨資產高達 2330 億美元，也是加密貨幣的忠實粉絲。馬斯克從不吝嗇公開支持加密貨幣，他曾提到，除了創辦的特斯拉及 SpaceX 等公司之外，他個人擁有的「三大有意義資產」就是比特幣、狗狗幣及以太幣。

特斯拉 CEO 馬斯克週三 (9 日) 推文提到比特幣發明者「中本聰」 (Satoshi Nakamoto)，引發幣圈一陣熱議。

馬斯克推文提到比特幣發明者「中本聰」 (Satoshi Nakamoto) (圖片：馬斯克推特)

馬斯克在推文中分享一張照片，上面排列著三星 (Samsung)、東芝 (TOSHIBA)、音響公司 Nakamichi 和摩托羅拉 (MOTOROLA) 等品牌名稱，他將部分字母圈起來。馬斯克粉絲表示，這些字母結合起來就是中本聰。

一些網友開玩笑回應：「喔！原來比特幣有美國、韓國和日本血統。」

蓋茲提到，馬斯克有很多錢，足以承擔加密風險，但投資人的錢沒有馬斯克多。(圖片：AFP)

不過，位居全球富豪榜第四的蓋茲對比特幣狂熱抱持謹慎態度，尤其加密貨幣價值可能很輕易就受到馬斯克推文而波動。他曾呼籲投資人切勿投資比特幣，因為他們不是世界首富。

微軟 (MSFT-US) 創辦人蓋茲提到：「馬斯克有很多錢，而且他非常幹練，所以我不擔心他持有的比特幣會隨時上上下下，那些可能沒有那麼多錢的人就會陷入這種狂熱，所以我不看好比特幣。」

蓋茲主要擔心的是加密貨幣缺乏監管，他提到比特幣有兩大主要風險，一是去中心化，再來是它們價格可能非常不穩定，它恰好促進匿名交易，為不可逆的交易。

蓋茲向大眾警告：「如果你的錢比馬斯克少，你就應該小心了。」

紐約 Bone Fide Wealth 總裁 Douglas Boneparth 提到：「投資人要非常小心配置資產，並了解可以容忍多少風險，因為如果 80% 的淨資產與比特幣掛鉤，一旦比特幣下跌 30%，那就太糟糕了！」

美國總統拜登週三簽署行政命令、要求各大政府機關評估創造央行數位美元的風險及其他加密貨幣議題，激勵加密貨幣走升。比特幣 (BTC) 週三躍漲 8.53% 至 41,802 美元，以太幣 (ETH) 漲 5.28% 至 2,692 美元。