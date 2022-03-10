拜登簽行政命令研議加密貨幣、數位美元 為未來監管鋪路

美國總統拜登 (Joe Biden) 周三 (9 日) 簽署一項行政命令，要求主要機關評估加密貨幣與數位美元的風險和利益，並制定政策建議，為未來的監管鋪路。

對美國政府推動加密貨幣改革的樂觀情緒，刺激加密貨幣彈升。截稿前，比特幣升至 42,000 美元，24 小時漲幅 8.75%，以太幣報 2,717.1 美元，漲幅 5.65%，Terra 幣報 99.54 美元，漲幅 16.7%。

白宮國家經濟委員會主任狄斯 (Brian Deese) 和國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 透過聲明表示，行政命令目標在於促進負責任的創新，並降低投資人、消費者與企業面臨的風險。

行政命令涵蓋六項關鍵目標，包含消費者投資人保護、金融穩定、打擊非法活動、美國競爭力、普惠金融與負責任創新。

市場分析認為，這項期待已久的命令等同承認加密貨幣日益增長的重要性，以及它們對美國與全球金融體系的潛在影響。

加密貨幣託管公司 Anchorage Digital 共同創辦人兼執行長 Nathan McCauley 說：「行政命令清楚表示，這不是在反對我們，政府已經講得很清楚，美國有機會在數位資產發展上領先全球，並為消費者和整個社會建立新的保護措施。」

數位美元

行政命令的另一項目標，在於評估美國央行數位貨幣 (CBDC) 所需的技術基礎設施，但政府官員警告，研發並發表數位美元可能要耗上數年時間。

一位官員表示，考慮到美元作為全球主要外匯存底貨幣的地位，美國正在謹慎決定是否或如何推動數位美元發展，但也鼓勵聯準會 (Fed) 繼續推進數位美元的開發作業。

美國智庫大西洋理事會 (Atlantic Council) 指出，目前全球已有九個國家推出央行數位貨幣，包含中國在內，已有 16 個國家正在研發類似的數位資產，這讓部分官員擔憂，中國可能奪取美元在這項領域的主導地位。

不過，前述官員認為，美元仍受到一些關鍵基本面支持，包含對透明化、法治以及央行獨立的承諾，外國央行數位貨幣的的推出並不會威脅到美元在國際貨幣體系的重要地位。