〈俄烏衝突〉馬斯克霸氣開戰俄羅斯 秀出「美國掃帚」上太空

面對美國鋪天蓋地的日日制裁，俄羅斯週四宣布不再賣火箭引擎給美國，還怒嗆美國就去用掃帚飛上天吧，特斯拉 (TSLA-US)、Space X 創辦人馬斯克 (Elon Musk) 霸氣回擊。

烏俄戰火持續，世界首富也在與俄羅斯開戰。

俄羅斯聯邦太空總署 (Roscosmos) 署長羅戈辛 (Dmitry Rogozin) 週四 (3 日) 表示，美國對俄羅斯實施制裁後，俄羅斯已決定暫停出貨 NPO Energomash 生產的火箭引擎給美國，先前已交付的引擎也不再協助技術維護。

羅戈辛稱：「在這種情況下，我們無法向美國提供我們世界上最好的火箭，用別的東西飛上去吧，掃帚什麼的。」

羅戈辛發表評論數小時後，SpaceX 以自家的獵鷹 9 號火箭將 47 顆星鏈衛星送入軌道。

馬斯克推文暗示，就算不用俄羅斯引擎，美國也可以靠 SpaceX 上太空 (圖片：SpaceX 推特)

世界首富馬斯克在推特回應 SpaceX 發射火箭的影片，他寫道：「美國掃帚」並附上 4 面「美國國旗」和羅戈辛言論。馬斯克暗示，美國就算不用俄羅斯引擎也可以上太空。

馬斯克秀出 SpaceX 發射火箭，酸俄軍「美國掃帚上天」言論。(圖片：AFP)

馬斯克上月承諾 Starlink 衛星服務將支援烏克蘭後，第一批星鏈碟型衛星天線不到 48 小時便已送抵烏國，SpaceX 週五已向烏克蘭部署共 47 顆 Starlink 衛星。

為了讓烏克蘭人更容易在行動中使用網際網路，馬斯克還推文宣布 Starlink 軟體的一系列更新，連一般汽車點菸器都能讓 Starlink 接收器運作。他警告，Starlink 是唯一仍在烏克蘭某些地區工作的非俄羅斯通信系統，因此成為俄軍目標的可能性很高，請謹慎使用。

西方國防開支很可能長期增加 利多航太與國防股

自 1990 年代以來，俄羅斯共向美國交付 122 台 RD-180 引擎，其中 98 台已用於為安特拉斯 (Atlas) 運載火箭提供動力。

俄國禁止向美國賣火箭引擎，料將波及波音與洛克希德馬丁合資成立的聯合發射聯盟 (ULA) 和諾斯洛普格拉曼 (Northrop Grumman) ，兩家公司為美國美國太空總署 (NASA) 重要的供應商。

不過，隨著西方國家政治態度的轉變，國防開支很可能長期增加，軍費盛宴並未結束，洛克希德馬丁 (LMT-US) 週五上漲 2.27% 至每股 458.15 美元，諾斯洛普格拉曼 (NOC-US) 上漲 4.21% 至每股 468.57 美元。