特斯拉崩跌7% 馬斯克開酸SEC

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 與美國證券交易委員會 (SEC) 的紛爭似乎永無止盡，馬斯克近日向外媒投書點讚美國司法部調查賣空者，狠酸 SEC 未盡其責。

馬斯克與 SEC 開戰的行為令投資人感到不安，特斯拉 (TSLA-US) 週三暴跌 7% 至每股 764.04 美元，過去五個交易日下跌 16.45%，跌幅超越大盤 (那指跌幅達 7.13%，標普跌幅為 5.17%)，烏克蘭危機和聯準會貨幣政策變化的擔憂令股市承壓，科技股與成長股受到的打擊最為嚴重。

美國司法部正傳出調查賣空者是否提前分享利空研究報告和採取諸如「誘騙交易」(Spoofing) 和「剝頭皮交易」(Scalping) 等非法手段來聯合壓低股價，而知名做空機構香櫞研究 (Citron Research) 創辦人 Andrew Left 和渾水 (Muddy Waters Research) 創辦人 Carson Block 過去曾大舉做空特斯拉 。

馬斯克近日向外媒投書點讚美國司法部調查賣空者，狠酸 SEC 未盡其責 (圖片：AFP)

馬斯克週二向外媒致函表示：「司法部調查賣空者讓我『深受鼓舞』，這是 SEC 應該做的事情，但奇怪的是，它之前沒有這樣做。」

除了對司法部拍手，對 SEC 倒噓，馬斯克還抨擊賣空機構，他寫道：「他們會做空一家公司，接著進行負面攻擊，暫時壓低股價，然後套現，接著不斷重複這種手法。」馬斯克言論呼應他去年年初在 GameStop 的相關推文呼應，當時他表示做空是一場騙局。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 與美國證券交易委員會 (SEC) 的紛爭似乎永無止盡。

馬斯克的外部律師 Alex Spiro 週一致函地方法官，指控 SEC 至少 1 名成員在沒有提供任何支持證據的情況下，洩露有關調查的某些資訊，這代表 SEC 報復馬斯克的不當行為。對此，馬斯克週二推文回應：「這只是剝掉爛洋蔥的第一層，敬請期待！」

馬斯克 17 日指責 SEC 利用資源，以無止盡和毫無根據調查騷擾他和特斯拉，SEC 已要求與特斯拉和馬斯克的律師會面並協商。