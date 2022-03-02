對俄制裁促使比特幣上漲？分析師：規模不大 但凸顯加密貨幣效用

比特幣價格本周由低點回升，自周一 (28 日) 以來上漲近 18%，目前價格來到 44000 美元上方。此前，西方國家對俄羅斯進行新一波制裁，將部分俄羅斯銀行踢出 SWIFT 系統。

這一變化帶來一些看法，認為由於受到制裁，俄羅斯轉向加密貨幣，帶來新的需求。與此同時，大量捐款湧入烏克蘭，也以加密貨幣形式匯入，幫助烏克蘭籌集逾數千萬美元。

據加密公司 Elliptic 統計，自俄羅斯發動入侵以來，烏克蘭已經由 26000 多筆加密捐款，籌集 3170 萬美元。

加密公司 Arcane Research 研究主管 Bendik Norheim Schei 認為，僅近日俄羅斯與烏克蘭的需求，並不足以帶動比特幣上漲到當前水準。「與整個市場相比，這些市場的交易量非常小」。

交易平台 iVest+ 總裁兼創辦人 Rance Maseck 表示，這類交易不會出現巨大的價格變動，它僅僅涉及資金流動。

Schei 指出，雖然實際金額可能有限，但這一情況卻能推動一類論述，也就是說，在法定貨幣交易受限時，加密貨幣的儲存方式，無法被沒收而同無國界。「這場戰爭可能會加強這種論述，更多的人會看到這類能力的價值」。

加密貨幣資產管理公司 3iQ Digital Assets 主管 Louis LaValle 贊同這種說法，他表示，美元正在被武器化，而且很難逆轉，西方的制裁旨在限制俄羅斯進入金融市場，並摧毀盧布的價值，這一情況，也讓比特幣獨特的效用獲得凸顯。