美2月就業激增但工資零成長 強化Fed 3月升息1碼可能性

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾日前表示支持 3 月升息 25 個基點 (1 碼)，這個觀點在周五 (4 日) 獲得最新經濟數據的支持：2 月非農就業增幅遠勝市場預期，但由於工資和 1 月相比意外持平，似乎降低了大幅升息的急迫性。

根據美國勞工部的報告，2 月平均每小時工資月增率為 0%，代表 Fed 並未立即遭遇 1970 年代的「工資 / 物價螺旋式上漲」(wage-price spiral)。

2 月非農就業報告：

非農新增就業報 67.8 萬人，預期 40.3 萬人，前值自 46.7 萬人上修至 48.1 萬人

失業率報 3.8%，預期 3.9%，前值 4%

平均每周工時報 34.7 小時，前值 34.5 小時

平均每小時薪資年增率報 5.1%，預期 5.8%，前值 5.7%

平均每小時薪資月增率報 0%，預期 0.5%，前值 0.7%

勞動參與率報 62.3%，前值 62.2%

MacroPolicy Perspectives 創辦人 Julia Coronado 說：「2 月非農報告讓 Fed 感到欣慰。他們將有很大的空間，尋求以穩定的步調移除貨幣寬鬆。目前顯然沒有工資 / 物價螺旋式上漲的證據，工資成長正在放緩。」

與 Fed 利率密切相關的美國 2 年期公債殖利率，在非農報告公布後下滑至 1.46%。

期貨市場目前押注 Fed 今年會升息 140 個基點，3 月開始先升 25 個基點。

Fed 將在 3 月 16 日宣布貨幣政策決議，市場預期將啟動 2018 年以來首次升息。Fed 主席鮑爾本周向國會表示，他支持 3 月升息 25 個基點，低於一些 Fed 官員希望的 50 個基點。

但鮑爾不忘強調決策靈活性，表示會密切關注俄烏戰爭帶來的不確定性。美國下周將公布 2 月消費者物價指數 (CPI)，仍可能讓情勢改變。美國通膨率目前處於將近 40 年高點，市場預估 2 月 CPI 年增率會進一步攀升到 7.5%。

目前美國勞動力市場的人數比疫情爆發前少 60 萬，換句話說，從 2020 年 4 月至今，已有 760 萬美國人回歸職場。勞工增加有助減緩一部分工資上漲的壓力，但美國消費者的需求也正在增加，經通膨調整的消費者支出遠高於疫情前水準。

Piper Sandler 全球政策研究部門主管 Roberto Perli 則說，非農就業報告讓 3 月甚至之後升息超過 25 個基點的機率下降，勞動參與率正在持續上升，代表勞動力市場不太可能變得格外緊俏、甚至導致通膨進一步升溫。

芝加哥聯準銀總裁伊凡斯 (Charles Evans) 在非農報告公布後說，這份數據沒有改變鮑爾的表態。伊凡斯立場相對鴿派，今年沒有貨幣政策投票權。