俄烏戰爭添變數 鮑爾：為遏止通膨仍將於3月升息

聯準會（Fed）主席鮑爾周三（2 日）赴眾院金融服務委員會發表經濟證詞時表示，儘管面對俄烏戰事前景的「不確定性」，但 Fed 仍將於本月開始升息，遏止不斷飆漲的通膨，並且在升息後開始縮減資產負債表，但時間未定。

稍晚貨幣政策會議啟動升息

鮑爾在聽證會上重申 Fed 的核心觀點，即在高通膨與「極度緊張」的勞力市場因素下需要升息，並說：「我們預計在本月晚些時候的會議上調聯邦基金利率目標區間將是適當的」。鮑爾計劃將利率提高 0.25 個百分點。

大多數 Fed 官員曾表示，希望在 3 月將基準利率提高 0.25 個百分點，也有部分官員暗示能接受更大幅度的利率上調。

鮑爾周三的證詞替升息幅度超過預期的可能性打下基礎，他說：「若通膨仍高於 2% 水準或維持在高點，將在今年晚些時候一次或多次會議上升息逾 0.25 個百分點。」

縮表將在升息後但時間未定

鮑爾表示，將在今年晚些時候開始縮減約 9 兆美元的資產負債表，但不會在稍晚的貨幣政策會議上敲定該計畫，鮑爾說縮表將以「一種可預測的方式」進行，即部分債券到期後，不再投入而是直接出售。

今年通膨有望見頂並回落

鮑爾在聽證會上表示，雖然消費者物價的成長已經遠遠超過 Fed 的 2% 目標，美國 1 月消費者物價指數（COI）年增升至 7.5%，而且持續時間比預期更久，但隨著錯綜複雜的供應鏈緩解，以及貨幣政策趨緊、過去兩年的財政刺激效果減弱，需求有所緩和，消費者略為縮減支出，通膨將在今年見頂並開始回落。

俄烏衝突的影響

在受地緣政治期間，Fed 通常會避免採取增加不確定性的措施，但由於通膨率遠高於 2% 目標，且俄烏衝突可能推高物價，Fed 感受到更大的升息壓力。

鮑爾表示，俄烏衝突可能會增加物價壓力，也可能削弱經濟成長，讓 Fed 面臨新的複雜局面，並說：「俄烏戰事持續，制裁與未來事件對美國經濟的近期影響仍然有高度不確定性，在這種環境下制定適當的貨幣政策，必須瞭解到經濟正以意想不到的發是發展，引此要採用更靈活的方式應對新數據與不斷變化的局勢。」

市場態度

根據芝商所（CME）聯邦觀察工具（CME FedWatch Tool）顯示，市場已經完全消化 3 月 15 至 16 日 Fed 貨幣政策會議上升息的預期，但自俄烏開戰以來，市場對今年後續會議時間升息的預期已有所下降。

交易員目前預估，Fed 可能會升息 5 次，將基準利率從目前的 0%-0.25% 區間上調至 1.25%-1.5%。