〈企業徵才〉台積電今年徵才超過8000人 碩士畢業工程師年薪上看200萬元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US)2022 年校園徵才活動正式啟動，為因應業務成長與技術開發需求，台積電預計將徵才超過 8000 人，包括桃園、新竹、台中、台南及高雄均有人才需求；其中，新進碩士畢業工程師薪酬上看 200 萬元。

台積電今 (5) 日前進台大校園參加校園徵才企業博覽會，廣徵對半導體具高度熱忱的人才，徵求電子、電機、光電、機械、物理、材料、化工、化學、資工、資管、工工、工管、財會、管理、人力資源等科系的碩、博士應屆畢業生和具備相關工作經驗人才加入。

除以理工背景的碩、博士人才為主的工程師職類，台積電也需要製程與生產技術員，招募高中高職 (含) 以上或專科畢業人才加入。

台積電積極推動數位轉型，持續強化以智能化製造為核心的晶圓生產流程，並進一步結合行動應用、物聯網、AI 與大數據發展新一代智慧工廠，也邀請資訊相關領域人才加入，擔任軟體、DevOps、SRE、AI/ML、與資訊基礎架構工程師等職務。

台積電 3 月起陸續巡迴大專院校參與校園博覽會，其中包括台大、陽明交大、中興、成大、清大、中山、中央、中正、台師、雲科、北科、台科、政大、中原、虎尾，並舉辦共 18 場實體企業說明會，並將陸續在台灣大學、陽明交通大學、成功大學，以及清華大學分別舉辦校內面談會。

台積電強調，致力於建立開放與多元包容的工作環境，鼓勵相關背景女性人才加入半導體產業，及提供具競爭性的薪資福利，如碩士畢業新進工程師的平均整體薪酬年薪上看新台幣 200 萬元。

